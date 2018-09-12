Yemen ordusu Hudeyde kentinin doğu girişinde kontrolü sağladı

MARİB (AA) - Yemen'de ordu güçleri, Hudeyde kentinin doğu girişi "Kilo 7" bölgesini Husilerden geri aldı.

Yemen Ordusu Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ile Halk Direniş Güçleri'nin destek verdiği, ordu birliklerinin Hudeyde kentinin doğu girişi 7 Kilo bölgesini kurtardığı belirtildi.

"Kilo 10" bölgesi ile zafer anıtı çevresinin Husi milislerden temizlenmesinin ardından kentin doğu girişinde kontrolün sağlandığı aktarılan açıklamada, çatışmalarda sözde Husi komutanlarının da bulunduğu onlarca militanın öldüğü ve yaralandığı kaydedildi.

Yemen ordusuna ait "September Net" internet sitesinin haberine göre, hükümete bağlı Amalika Güçleri'nden Albay Ahmed Kayid Subeyhi, Hudeyde kentinin Kilo 16 bölgesindeki çatışmalarda 15 sözde Husi komutanının öldüğünü belirtti.

Subeyhi, Husi milislerinin, Hudeyde kentinde kuşatılmış durumda olduğunu ve destek için sadece Salif tedarik hattının kaldığını aktardı.

Yemen hükümet güçleri, Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran'da Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteğiyle operasyon başlatmıştı.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

