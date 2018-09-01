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Yemen ordusu Husilerin kalesi Sada'da bir ilçeyi ele geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 02:43 | Son Güncelleme

Yemen ordusu Husilerin kalesi Sada'da bir ilçeyi ele geçirdi

SANA (AA) - Yemen ordusunun, Husilerin kalesi olarak bilinen Sada ilinin Ez-Zahir ilçesinde kontrolü sağladığı bildirildi.

Yemen ordusuna ait "September Net" internet sitesinde askeri bir yetkiliye dayandırılan habere göre, orduya ait birlikler, geniş çaplı askeri operasyonun ardından Husilerin kalesi olarak bilinen Sada'nın Ez-Zahir ilçesini tümüyle ele geçirdi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından desteklenen Yemen birliklerinin, Husi militanları Hacce ve Razih ilçesine doğru püskürttüğünü belirten yetkili, Husilerle girilen çatışmalarda Hasan Ali Hasan ve Ebu Ziya lakaplı Husi yöneticilerin de arasında olduğu onlarca militanın öldüğünü ve yaralandığını ifade etti.

Yetkili ayrıca orduya bağlı birliklerin, Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin doğum yeri olan Sada vilayetine bağlı Maran bölgesini de kuşattığı bilgisini verdi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Ülkenin birçok kenti ordu ile Husiler arasındaki çatışmalara sahne oluyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
SADAN TUZCU Husiler Yemen

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