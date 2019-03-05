Yemen ordusu Sada'da bazı bölgeleri ele geçirdi

ADEN (AA) - Yemen ordusu "Husilerin kalesi" olarak bilinen Sada kentinin kuzeyindeki bazı bölgelerde kontrolü ele geçirdiklerini duyurdu.

Sada'daki Mihvar Uleb Komutanı Tuğgeneral Yasir Mecli, orduya ait "26sepnews.net" internet sitesine yaptığı açıklamada, orduya bağlı güçlerin Sada'nın kuzeyindeki Bakım ilçesinde Husilerin kontrolündeki bölgelere saldırı düzenlediğini söyledi.

Mecli, saldırı sonucu Husi militanlarla çıkan çatışmalarda ordunun, Bakım ilçesinin çevresindeki bazı bölgelerin yanı sıra Al Zimah ve Akrud köylerinde kontrolü sağladığını belirtti.

Tuğgeneral Mecli, çatışmada ayrıca aralarında 1 keskin nişancının da bulunduğu 5 Husi militanın esir alındığını, militanlardan ölen ve yaralananlar olduğunu aktardı.

Yemen ordusu yaklaşık 2 yıl önce Husilerin kalesi olarak bilinen Sada kentinin Bakım ve Ketaf el-Buka ilçelerinde cephe açmış, son aylarda da Zahir, Razıh, Şeza ve Haşve ilçeleriyle kentteki cephe sayısını artırmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor.

