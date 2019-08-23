Yemen ordusu Şebve'de kontrolü sağladı

Yemen'de ayrılık yanlısı Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek kentin kontrolünü tamamen ele geçirmişti.

Şebvaniye Seçkin Güçleri'nin Atak'a girmeye çalışması nedeniyle gece başlayan şiddetli çatışmalarda, her iki taraftan 5 kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi yaralanmıştı.

Öte yandan Atak Cephesi Komutanlığından yapılan açıklamada, Şebvaniye Seçkin Güçleri'ne "kenti çatışmadan uzak tutmak ve ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin yol açtığı fitneyi bertaraf etmek için Yemen ordusuna katılmaları" çağrısında bulunuldu.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, BAE destekli Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı Şebvaniye Seçkin Güçleri ile Yemen ordusu arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı Şebve'nin merkez ilçesi Atak hükümet güçlerinin kontrolüne geçti.

ADEN (AA) - Yemen hükümetine bağlı ordu güçleri, bir süredir Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli güçlerle şiddetli çatışmalara girdiği, ülkenin güneyindeki Şebve'nin kent merkezinde kontrolü sağladı.

Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni güçleri, salı günü de ülkenin güneyindeki Ebyen kentinde bir askeri karargahta kontrolü sağlamıştı.

Güneydeki ayrılıkçı hareketin destekçisi BAE, aynı zamanda 2015'ten bu yana Husilere karşı savaşta meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu içinde yer alıyor.

- Husilerle savaş sürerken ayrılık fikirleri yeniden filizlendi

Yemen'de daha önce güneyde ve kuzeyde varlık gösteren iki devlet 1990'da birleşmişti.

Ülkede İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında yıllardır çatışmalar sürerken güney bölgelerinde "ayrılık" fikirleri yeniden gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.

Güney Hareketi, yaşanan savaş durumu ve krizleri gerekçe göstererek Mayıs 2017'de Siyasi Geçiş Konseyi adı altında bir oluşum kurulduğunu duyurmuştu.

