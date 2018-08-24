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Yemen ordusu Taiz'de ilerliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 22:00 | Son Güncelleme

Meşru yönetime bağlı ordu Taiz'in güneyindeki bazı stratejik bölgelerde kontrolü sağladı

ADEN (AA) - Yemen'de ordu güçleri, Taiz kentinin güneyindeki Er-Rahide ilçesinde bazı stratejik bölgeleri ele geçirdi.

Orduya ait Dördüncü Bölge Sözcüsü Yüzbaşı Muhammed en-Nakib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ordu birliklerinin, Husi militanlarıyla şiddetli çatışmaların ardından stratejik Ed-Devari dağlarının tepe noktalarında kontrolü sağladığını belirtti.

Dördüncü Bölge Komutanı Fazıl Hasan er-Rabii'nin yürüttüğü Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği operasyonun sabah saatlerinde başladığını söyleyen Nakib, ordu güçlerinin Er-Rahide ilçesine sadece 7 kilometre uzaklıkta olduğunu kaydetti.

Devari dağları, Er-Rahide ilçesi ile Lahic kentinin Eş-Şerice beldesini birbirine bağlayan yol üzerinde bulunuyor. Ele geçirilen söz konusu bölgeler, Er-Rahide ilçesinin merkezine yakın olması nedeniyle önem taşıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın sürdüğü Yemen'de, meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Yemen yaklaşık 3 yıldır, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği hükümet güçleri ile Husiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Er-Rahide Muhammed en-Nakib

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