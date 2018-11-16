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Yemen ordusundan Hudeyde'de çatışmaların durduğu açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 00:44 | Son Güncelleme

Yemen hükümeti ve BM arasındaki bir anlaşma gereği Hudeyde'deki çatışmalar durduruldu

ADEN (AA) - Yemen'de emniyet kaynakları El-Hudeyde ilinde çarşamba akşamından bu yana çatışmaların durduğunu bildirdi.

Amalika (Devler) Güçleri Tugayı'nın basın ofisi müdürü Asil es-Sakledi, AA muhabirini yaptığı açıklamada, Hudeyde'deki askeri operasyonların Yemen hükümeti ile Birleşmiş Milletler (BM) arasındaki bir anlaşma çerçevesinde durduğunu belirtti.

Operasyonların, uluslararası yardım kuruluşları çalışanlarının gıda depolarına ulaşabilmesi, buralardaki çalışanların tahliye edilmesi ve çatışma alanlarında yaşayan sivillerin de bölgeyi terk etmesi için durduğunu anlatan Sakledi, ordu güçlerinin bugün sabah itibarıyla yardım çalışanlarının ve sivillerin çatışma alanlarından tahliye edilmesi için güvenli geçiş koridorları oluşturduğunu kaydetti.

Husiler ise kendilerine bağlı El-Mesire kanalından yayınladıkları açıklamada, "Siyasi çözüm ve gerçek manada ateşkes konusunda ciddi bir iletişim yok. Hepsi medyada dolaşıp duran şeyler." ifadesini kullanmıştı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Hudeyde'de saldırıları durduğu yönündeki haberlerin yalanlandığı açıklamada, bunun aslında "yeni bir şiddet dalgasına hazırlık" olduğu öne sürülmüştü. ABD, İngiltere, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) oluşan uluslararası dörtlü komisyon, dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlediği toplantıda Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki siyasi çözümleri desteklediğini duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Yemen kriziyle ilgili gerçekleştirmesi beklenen toplantıda, yeni barış görüşmelerinin başlatılması için tarih belirleneceği düşünülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hudeyde Husiler Yemen

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