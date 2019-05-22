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Yemen parlamentosundan hükümete BM Temsilcisini boykot çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 00:57 | Son Güncelleme

Yemen parlamentosundan hükümete BM Temsilcisini boykot çağrısı

MARİB (AA) - Yemen parlamentosu, hükümete, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'i boykot etmesi çağrısında bulundu

Parlamentodan Başbakan Muin Abdulmelik'e gönderilen mektupta, "Hudeyde limanlarından göstermelik diye adlandırılan çekilme, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in onayıyla gerçekleşti. Bu da BM'nin konuyla ilgili kararlarının açıkça ihlalidir." ifadesine yer verildi.

"BM Temsilcisi tarafından izlenen siyaset, istenen barışa ulaştırmak yerine savaşın ömrünü uzatıyor." ifadesine yer verilen mektupta, BM temsilcisi, BM kararlarına aykırı davranmaktan vazgeçene ve Husilerin Hudeyde'den çekilmesini öngören anlaşmayı uygulayana kadar BM temsilcisi ile temaüle ara verilmesi çağrısında bulunuldu.

Yemen hükümetinden pazartesi günü yapılan açıklamada da Husiler, İsveç anlaşmasına aykırı bir şekilde limanları kendilerine ait unsurlara teslim etmekle suçlanmıştı.

- Husilerin Hudeyde Limanı'ndan çekilmesi

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, 15 Mayıs'ta yaptığı açıklamada Yemen'de Husilerin hayati önem taşıyan Hudeyde Limanı'ndan çekilmesinin tamamlandığını duyurmuştu. Griffiths ayrıca, cumartesi gününden itibaren Hudeyde'de 4 binden fazla kişinin kamu işlerinde çalışmaya başlayacağını da söylemişti.

Yemen hükümeti ile Husiler arasında, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen görüşmelerin ardından bir anlaşmaya varılmıştı.

Anlaşmaya göre, ülkede 5. yılına giren savaşın sonlandırılması yönünde ilk adım olarak Husilerin Hudeyde kenti ve limanlarından tahliyesi kararlaştırılmıştı ancak geçen süre içinde tarafların karşılıklı ithamları yüzünden söz konusu çekilme işlemi gerçekleşmemişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths Yemen parlamentosu

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