Yemen parlamentosundan hükümete BM Temsilcisini boykot çağrısı

MARİB (AA) - Yemen parlamentosu, hükümete, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'i boykot etmesi çağrısında bulundu

Parlamentodan Başbakan Muin Abdulmelik'e gönderilen mektupta, "Hudeyde limanlarından göstermelik diye adlandırılan çekilme, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in onayıyla gerçekleşti. Bu da BM'nin konuyla ilgili kararlarının açıkça ihlalidir." ifadesine yer verildi.

"BM Temsilcisi tarafından izlenen siyaset, istenen barışa ulaştırmak yerine savaşın ömrünü uzatıyor." ifadesine yer verilen mektupta, BM temsilcisi, BM kararlarına aykırı davranmaktan vazgeçene ve Husilerin Hudeyde'den çekilmesini öngören anlaşmayı uygulayana kadar BM temsilcisi ile temaüle ara verilmesi çağrısında bulunuldu.

Yemen hükümetinden pazartesi günü yapılan açıklamada da Husiler, İsveç anlaşmasına aykırı bir şekilde limanları kendilerine ait unsurlara teslim etmekle suçlanmıştı.

- Husilerin Hudeyde Limanı'ndan çekilmesi

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, 15 Mayıs'ta yaptığı açıklamada Yemen'de Husilerin hayati önem taşıyan Hudeyde Limanı'ndan çekilmesinin tamamlandığını duyurmuştu. Griffiths ayrıca, cumartesi gününden itibaren Hudeyde'de 4 binden fazla kişinin kamu işlerinde çalışmaya başlayacağını da söylemişti.