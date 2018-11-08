İSTANBUL (AA) - Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, Yemen'in zalimlerin dişlerinin kırıldığı bir bölge olduğunu belirterek, "Bence bu krizin artık bitmesi lazım. Gerçekten kalbim acılarla dolu, acı çekiyorum. Bunların sonucu ne olacak? Bu çocukların katledilmesine mesele olmayın lütfen şerrinizi bizden uzak tutun, lütfen bizi rahat bırakın ancak kalp acıyla ve kızgınlıkla doluyken kalbim aynı zamanda Yemen halkına son derece sevgiyle dolu." dedi.

Tawakkol Karman Vakfı tarafından, Yemen krizinin büyüt boyutlarıyla ele alınarak iç, dış, bölgesel ve uluslararası sorunlara ışık tutulması amacıyla düzenlenen "Yemen: Savaşın Tehditleri ve Barışın Fırsatları" Konferansı başladı.

Konferansta konuşan Merzuki, Yemen krizi başladığında ve öncesinde aklında 3 soru olduğunu aktararak, bunların son derece zor olduğunu söyledi.

Bu konferansı bir fırsat olarak gördüğünü dile getiren Merzuki, insanlık krizinin son derece tehlikeli bir boyuta geldiğini ifade etti.

Merzuki, çok sayıda Yemenli çocuğun açlıkla mücadele ettiğini vurgulayarak, "Bir ülkenin tamamının yıkımıyla alakalı konuşuyoruz. Dolayısıyla bu sürecin ne zamana kadar süreceğini de bilmiyoruz. Baktığımız zaman büyük bir insani krizle karşı karşıyayız. Bu durumda sormamız gereken sorularımız, bu acıların arka planında yer alan insanları sorgulamamız lazım. Beş vakit namazını kılarlar, çocuklarını öperler ve onlar normal insanmış gibi hareket ederek maalesef ama bu krizlerin arkasında olduklarını biliyoruz. Maalesef bu insanlık suçunu yapan insanlar bunlar. Normal bir yaşam sürüyorlar ve rahat olduklarını görüyoruz. Bakıyoruz bir insanlığın içerisinde yatan vahşi bir grup var, bunlar yatarlar, bir anda uyanırlar ve böyle vahşice şeyler gerçekleştirebilirler. Onlar tokken başka binlerce çocuk açlıkla mücadele etmesi onları incitmiyor ve vicdanlarını rahatsız etmiyor." diye konuştu.