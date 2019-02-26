Yemen savaşındaki Alman silahları belgelendi

Deutsche Welle ve ortaklarının araştırması Yemen'deki Alman silahlarının izini sürdü.#GermanArms (AlmanSilahları) isimli bir araştırma projesinin bulguları, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Yemen'deki savaşta Almanya'dan ithal edilen silah ve teknolojinin kullandığını ortaya koydu. Araştırmaya göre bu unsurlar deniz, kara ve hava harekâtlarında yer aldı.

#GermanArms, Deutsche Welle ve Almanya'daki medya ortaklarının yanı sıra, Hollanda ve İngiltere merkezli araştırmacı gazetecilik kuruluşlarıyla yürütülen ortak bir proje. Ortaklar arasında Almanya'dan Bayerischer Rundfunk kamu yayın kuruluşu ve Stern dergisi bulunuyor. Hollanda'dan bağımsız medya kuruluşu Lighthouse Reports ve İngiltere merkezli Bellingcat projenin diğer ortakları.

Araştırmanın sonuçlarına karşın, Alman hükümeti temsilcileri Yemen'deki savaşta Alman yapımı silahların kullanıldığına dair bilgi sahibi oldukları iddialarını birçok kez reddetmişti.

Video ve uydu kayıtları ile tespit edildi

Çatışma alanlarındaki video kayıtlarını ve uydu görüntülerini inceleyen araştırma ekibi, daha sonra bu görüntülerin yer aldığı konumlarda Alman yapımı silahların bulunduğunu tespit etti. Böylelikle, bu silahların Yemen'deki savaşta kullanıldığını iddiasını doğruladı.