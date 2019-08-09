Yemen Savunma Bakanı el-Makdişi bölge komutanlarıyla telefonda görüştü

ADEN (AA) - Yemen Savunma Bakanı Muhammed el-Makdişi'nin bazı bölge komutanlarıyla telefonda görüştüğü ve görevleri yerine getirme, güvenlik ve istikrarı koruma konusunda hazır olmanın önemine işaret ettiği bildirildi.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Savunma Bakanı Makdişi, Hadramevt, Taiz, Şebve ve Aden'deki bazı bölge komutanlarıyla telefon görüşmeleri yaptı.

Görüşmelerinde, verilen görevleri yerine getirme, güvenlik ve istikrarı koruma konusunda hazır olmanın önemine dikkati çeken Makdişi, askeriyenin, devlet kurumlarını, ülke çıkarlarını, devrimi ve cumhuriyeti korumak için ulusal ve anayasal sorumluluklarını yerine getirme görevi bulunduğunu belirtti.

Silahlı kuvvetlerin, İran destekli Husilerle mücadele için milli bir savaş verdiğini vurgulayan Makdişi, elde edilen zaferlerin ve kazanımların korunması, savaşı rotasından saptırmaya çalışan kaos planlarına izin verilmemesi gerektiğini kaydetti.

- Aden Havaalanı'ndan yapılacak uçuşlar Seyun Havalimanı'na yönlendirildi

Öte yandan, geçici başkent Aden'deki çatışmaların Aden Havaalanı çevresine kadar ilerlemesi nedeniyle uçak seferleri Seyun Havalimanı'na yönlendirildi.