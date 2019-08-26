Yemen Savunma Bakanlığından güneydeki birliklere ateşkes talimatı

ADEN (AA) - Yemen Savunma Bakanı Muhammed el-Makdisi, ülkenin güneyindeki Aden, Ebyen ve Şebve illerindeki askeri birliklere ateşkes talimatı verdi.

Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Savunma Bakanı Makdisi'nin Aden, Ebyen ve Şebve'deki birliklere bölgelerinde ateşkes uygulanması talimatı verdiğini belirtti.

İryani, bu kararın, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Ortak Kuvvetler Komutanlığının çağrısı üzerine alındığını aktardı.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), gün içinde yaptıkları ortak açıklamayla "Yemenlileri, koalisyon güçlerinin çatışmaları sonlandırmak için oluşturduğu ortak komiteyle iş birliğine ve Yemen'in güneyindeki krizi görüşmek üzere Cidde diyalog görüşmelerine katılmaya" çağırmıştı.

Koalisyon Sözcüsü Albay Turki el-Maliki, Suudi Arabistan ve BAE'nin oluşturduğu ortak komitenin Şebve ve Ebyen'de ateşkesin sağlanması, bölgedeki olayların ele alınması ve Aden'deki tüm çalışmaların tamamlanması için bugün faaliyete başlayacağını kaydetmişti.