ADEN (AA) - Yemen Şura Meclisi, ülkede Husilere karşı orduya destek veren Arap koalisyonunun öncülüğünü yapan Suudi Arabistan'a, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) absürt eylemlerini sonlandırmaya ve ciddi bir biçimde meşru yönetimin yanında yer almaya çağırdı.

Şura Meclisi tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, "BAE açıkça devletin gücünü zayıflatmak ve toplumsal dokuyu ve ulusal birliği bozmak için Aden ve güneydeki illerde ayrılıkçı milisleri destekliyor." ifadelerine yer verildi ve Suudi Arabistan'a meşru yönetimin yanında yer alma çağrısı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin perşembe günü, Aden ve Ebyen'e yönelik kanlı hava saldırılarının ardından BAE'yi suçladığı açıklamasına tam destek verildiği aktarılan açıklamada, BAE'nin söz konusu saldırılarının tüm ilke ve değerler ile iki halk arasındaki kardeşlik bağlarının açık bir ihlali olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu saldırının koalisyon tarafından Yemen'deki anayasal meşruiyete karşı vurulmuş bir darbe olduğu kaydedildi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyeleri ve Arap Birliği'nden sorumluluklarını üstlenerek Yemen halkı ve meşru yönetiminin yanında yer almaları istendi.