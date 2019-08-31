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Yemen Şura Meclisinden Suudi Arabistan'a "BAE'yi durdur" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 21:47 | Son Güncelleme

Yemen Şura Meclisi: - "BAE açıkça devletin gücünü zayıflatmak ve toplumsal dokuyu ve ulusal birliği bozmak için Aden ve güneydeki illerde ayrılıkçı milisleri destekliyor"

ADEN (AA) - Yemen Şura Meclisi, ülkede Husilere karşı orduya destek veren Arap koalisyonunun öncülüğünü yapan Suudi Arabistan'a, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) absürt eylemlerini sonlandırmaya ve ciddi bir biçimde meşru yönetimin yanında yer almaya çağırdı.

Şura Meclisi tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, "BAE açıkça devletin gücünü zayıflatmak ve toplumsal dokuyu ve ulusal birliği bozmak için Aden ve güneydeki illerde ayrılıkçı milisleri destekliyor." ifadelerine yer verildi ve Suudi Arabistan'a meşru yönetimin yanında yer alma çağrısı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin perşembe günü, Aden ve Ebyen'e yönelik kanlı hava saldırılarının ardından BAE'yi suçladığı açıklamasına tam destek verildiği aktarılan açıklamada, BAE'nin söz konusu saldırılarının tüm ilke ve değerler ile iki halk arasındaki kardeşlik bağlarının açık bir ihlali olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu saldırının koalisyon tarafından Yemen'deki anayasal meşruiyete karşı vurulmuş bir darbe olduğu kaydedildi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyeleri ve Arap Birliği'nden sorumluluklarını üstlenerek Yemen halkı ve meşru yönetiminin yanında yer almaları istendi.

Yemen Savunma Bakanlığı, BAE'nin perşembe günü geçici başkent Aden ile Ebyen'de hükümet güçlerini hedef alan hava saldırılarında ölü ve yaralıların sayısının 300'den fazla olduğunu açıklamıştı.

Söz konusu gelişmelere ilişkin saldırıyı doğrulayan BAE tarafından yapılan açıklamada, Aden Havalimanındaki Arap koalisyon güçlerine karşı düzenlenen terör saldırısına cevap olarak ülkenin güneyinde silahlı terörist gruba saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
BAE Suudi Arabistan Yemen

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