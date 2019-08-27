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Yemen, Suudi Arabistan'ın diyalog çağrısından memnun

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 03:37 | Son Güncelleme

Yemen, Suudi Arabistan'ın diyalog çağrısından memnun

ADEN (AA) - Yemen hükümeti, Suudi Arabistan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyinin ülkenin güneyinde başlattığı silahlı ayaklanmanın sona erdirilmesi için yaptığı diyalog çağrısını memnuniyetle karşıladı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed el-Hadrami, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın, Cidde diyalog görüşmeleri düzenlenmesi yönündeki çağrısını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Suudi Arabistan'ın Yemen halkına ve meşru hükümete verdiği desteği öven Hadrami, devlet bünyesi dışındaki askeri oluşumlara destek verilmemesi çağrısını yineledi.

Hadrami, söz konusu askeri oluşumların resmi kurumlara entegrasyonu konusunda tarihi fırsatın iyi değerlendirilmesi çağrısı yaptı.

Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, dün Twitter'dan yaptığı açıklamada, Yemen'deki iç anlaşmazlıklar için tek çözüm yolunun Cidde diyalog görüşmeleri olduğunu belirtmişti.

Geçen perşembe Güney Geçiş Konseyinden bir heyet, meşru hükümetle hiçbir diyalog görüşmesine katılmadan Cidde'den ayrılmıştı. Hükümetten bir yetkili ise Güney Geçiş Konseyinin Aden'de ele geçirdiği yerlerden çekilmeye yanaşmaması nedeniyle heyetin, hükümetle bir araya gelemediğini ve bu nedenle de kentten ayrıldığını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Yemen

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