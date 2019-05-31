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Yemen ve Afrika’da mazlumlara iftar sofraları kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 16:09 | Son Güncelleme

Afrika’nın birçok bölgesiyle birlikte Arakan ve Yemen’de ‘Kardeşlik’ sofraları kurdu.İslamiYetim Eğitim Ve Yardım Derneği, Afrika’nın birçok bölgesi, Arakan’ ve Yemen’de ihtiyaç sahipleri için iftar sofraları kurdu.

Yemen ve Afrika’da mazlumlara iftar sofraları kuruldu

Afrika’nın birçok bölgesiyle birlikte Arakan ve Yemen’de ‘Kardeşlik’ sofraları kurdu.
İslamiYetim Eğitim Ve Yardım Derneği, Afrika’nın birçok bölgesi, Arakan’ ve Yemen’de ihtiyaç sahipleri için iftar sofraları kurdu. Zorlu yaşam şartlarıyla mücadele eden Müslümanlara Ramazan Ayı boyunca yardım ulaştıran İslamiYetim Derneği, düzenledikleri bu organizasyonlarla birlikte birçok Müslümanı sevindirdi.
Dernek başkanı Osman Bayraktar yaptığı açıklamada “11 Ayın Sultanı Ramazan Ayı’nda bizlere verilen emanetleri gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Binlerce mazlum, kurulan iftar sofralarıyla oruçlarını açarken çekilen görüntüler görülmeye değer. Derneğin çalışmaları hakkında bilgi almak, ve destek olmak için derneğin web sitesini islamiyetim.org.tr ziyaret edebilir ve detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz” dedi.

Yemen ve Afrika’da mazlumlara iftar sofraları kuruldu

Yemen ve Afrika’da mazlumlara iftar sofraları kuruldu

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