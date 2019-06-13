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Yemen ve BAE arasında gaz türbini anlaşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 00:43 | Son Güncelleme

İki ülke arasında imzalanan anlaşmayla elektrik üretecek bir gaz türbininin kurulması planlanıyor

ADEN (AA) - Yemen ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında, Aden'de elektrik üretecek bir gaz türbininin kurulması için anlaşma yapıldı.

Yemen hükümetinin resmi ajansı SABA'nın haberine göre, söz konusu anlaşma Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik ve BAE Uluslararası İşbirliği Bakanı Rim el-Haşimi'nin katılımıyla BAE'nin başkenti Abu Dabi'de imzalandı.

Anlaşmayı Yemen tarafından Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Necib el-Avec, BAE tarafından ise Halife İnsani İşler Kurumu Başkan Yardımcısı Ahmed ez-Zeabi imzaladı.

Yemen Başbakanı Abdulmelik burada yaptığı konuşmada, anlaşmanın Yemen hükümetinin enerji kaynaklarını artırmaya ve düşük maliyetli alternatiflere geçmeye yönelik izlediği stratejik planın bir parçası olduğunu ifade etti. Yemen'in, dost ülkelerden elektrik alanında gelecek daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Abdulmelik, hükümetin, ülkenin farklı bölgelerinde elektrik üretimi yapabilmesinin bu sayede mümkün olacağını söyledi.

Santralin elektrik sıkıntısı yaşayan Yemen'de alanında ilk olacağı belirtiliyor. Geçici başkent Aden dahil birçok kentte, günde 8 saate varan elektrik kesintileri yaşanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Birleşik Arap Emirlikleri Yemen

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