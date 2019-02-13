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Yemen ve BM 2019 insani yardım planını görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2019 23:55 | Son Güncelleme

Yemen ve BM 2019 insani yardım planını görüştü

ADEN (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) ile Yemen hükümeti, 2019'da ülkede yapılacak insani yardım planını görüştü.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, BM Yemen İnsani Yardım Koordinatörü Lisa Grande ile Yemen Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Necib el-Avc Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde bir araya geldi.

Haberde planın birçok alanda yaklaşık 18 milyon kişiye fayda sağlamasının beklendiği, bu alanlardan en önemlilerinin gıda güvenliği, tarım, sağlık, eğitim, su, kanalizasyon ve yoksul ailelere yardım olduğu belirtildi.

Yemen Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Avc görüşmede, temel hizmetlerin sağlanması, işsizliğin azaltılması, iş imkanları oluşturulmasındaki olumlu etkiler nedeniyle kalkınma çalışmalarına odaklanmanın önemini vurguladı.

BM Yemen İnsani Yardım Koordinatörü Grande, Yemen hükümetinin çabaları, BM kuruluşlarının gösterdiği kolaylıklar, insani yardım ve geliştirme projelerine verilen büyük destekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

BM Aralık 2018'de, Yemen'e 2019'da insani yardım için 4 milyar dolar toplanması için çağrıda bulunmuştu. BM'nin 26 Şubat’ta Cenevre’de Yemen için uluslararası bir bağış konferansı düzenlemesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
BM insani yardım Yemen

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