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Yemen: Yeni hükümetin indiği havalimanında patlama

30.12.2020 17:42 | Son Güncelleme:
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Yemen: Yeni hükümetin indiği havalimanında patlama

Yemen’in yeni birlik hükümetinin üyelerini taşıyan uçağın iniş yaptığı havalimanında meydana gelen patlamalarda en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Yemen Bilişim Bakanı El-Erjani, saldırıdan Husileri sorumlu tuttu.Yemen'in güneyindeki Aden kentinin havalimanında meydana gelen patlamalarda en az 10 kişi hayatını kaybetti. Çarşamba günü meydana gelen patlamalar, ülkenin yeni hükümetinin 24 üyesini taşıyan uçağın havalimanına inmesinin ardından, uçağın ilk yolcuları iniş yaptığı sırada gerçekleşti. Söz konusu uçağın Suudi Arabistan'dan havalandığı bildirildi.

Doktorlar tarafından yapılan açıklamaya göre, patlamalar nedeniyle onlarca kişi de yaralandı.

Patlamaların nedeni ve saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananların kimliğiyle ilgili henüz bir bilgi aktarılmadı. Bilişim Bakanı Muammer El-Erjani, başbakan ve hükümet üyelerinin saldırıda zarar görmediğini açıkladı. El-Erjani, patlamaların "İran tarafından desteklenen Husi militanlarının korkak bir terör saldırısı" olduğunu ifade etti.

Birlik hükümeti Suudi Arabistan tarafından destekleniyor

İç savaş yorgunu Yemen'in Aden kenti, ülkenin güneyinde yer alıyor ve geçici başkent işlevi görüyor. Aralık ayı ortasında, Suudi Arabistan'ın arabuluculuğunda yeni bir birlik hükümeti kurulmuştu. Hükümet üyeleri arasında ülkenin güneyinde faaliyet gösteren muhaliflerin temsilcilerinin yanı sıra, ülkenin Riyad tarafından da desteklenen eski hükümetinin üyeleri bulunuyor.

Her iki taraf da yıllar boyunca ülkenin güneyinde birbirlerine karşı iktidar mücadelesi verdi. 18 Aralık tarihinde isetaraflar, ülkenin kuzeyinde faaliyet gösteren muhalif Husilere karşı güçlerini birleştirme konusunda anlaşmaya vardı. Husiler, ülkenin resmi başkenti Sanaa'da da kontrolü elinde bulunduruyor.

Yemen'de 2014 yılından bu yana Riyad'ın desteklediği hükümet ile İran'ın desteklediği Şii Husiler arasında iç savaş yaşanıyor. Savaş nedeniyle bugüne dek çoğu sivil on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

AFP,dpa / BÜ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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