Yemen’da Geçit Törenine Füze

Yemen’de faaliyet gösteren İran destekli Husiler tarafından atıldığı sanılan bir füze ülkenin güneyinde ayrılıkçıların kontrolundaki Ed Dali kasabasında bir askeri geçit törenini hedef aldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Yemen’in güneyindeki ayrılıkçıların oluşturduğu Güvenlik Kemeri adlı grup Birleşik Arap Emirlikleri tarafından arkasında İran’ın olduğu Husi milislere karşı destekleniyor.

Reuters haber ajansına konuşan tanıklar geçit töreni sırasında konuk platformundaki patlamanın bazı kişilerin ölümüne ve yaralanmasına neden olduğunu bildirdi.

Reuters’a göre bölgeden gelen haberler en az beş kişinin öldüğü yönünde, 8 kişi de yaralandı.

Husiler’in Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi hükümetini 2014’te devirmesinin ardından Yemen’de beş yıldır çatışmalar yaşanıyor. Darbe, Suudi Arabistan liderliğindeki bir uluslararası koalisyonun ülkeye müdahale etmesiyle sonuçlanmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin de dahil olduğu koalisyon uluslararası alanda tanınan Hadi hükümetinin yeniden ülkede kontrol sağlamasını hedefliyor.