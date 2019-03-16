"Yemen'de 0-5 yaş arası 400 bin çocuğun acil yardıma ihtiyacı var"

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hasan Aynacı, "Yemen'de yardımların ulaşmasıyla alakalı problemler ve imkanların yetersizliği sebebiyle 0-5 yaş arası 400 bin çocuğun acilen yardıma ihtiyacı var. Sağlık ve gıda noktasında eğer gerekli yardımlar yapılmazsa bu çocukların hayatını kaybetme riski ya da geri döndürülemez hastalıklar veya sakatlıklara maruz kalma durumu var." dedi.

İHH Konya Şubesi tarafından bir otelde gerçekleştirilen, "Kanayan İslam Coğrafyaları-3 Yemen" konulu konferansta konuşan Aynacı, Yemen'de iç savaş öncesinde de var olan sağlık ve gıda ihtiyacının, iç savaşla daha da arttığını söyledi.

Aynacı, Yemen'de 2011 yılından bu yana siyasi istikrarın bir türlü sağlanamadığını ve iç savaşın asıl sebebinin, ticaret noktalarının ele geçirilmek istenmesi olduğunu belirterek, ülkenin sahip olduğu stratejik limanların, dünya ticareti açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Yemen'de altyapının yüzde 60'tan fazlasının çatışmalardan dolayı tahrip olduğunu dile getiren Aynacı, şöyle devam etti: