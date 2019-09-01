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Yemen’de 100’den Fazla Ölü

01.09.2019 22:50 | Son Güncelleme

Uluslararası Kızlhaç Örgütü Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun Yemen’in güneybatısında bir tutuklama merkezine düzenlediği hava saldırısında 100’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Yemen’de 100’den Fazla Ölü

Uluslararası Kızlhaç Örgütü Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun Yemen’in güneybatısında bir tutuklama merkezine düzenlediği hava saldırısında 100’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kızılhaç’tan bir yetkili enkazda canlı olup olmadığının araştırıldığını kaydetti.

Bazı kaynaklar ise ölü sayısını 65 olarak veriyor, onlarca kişinin de yaralandığını kaydediyor.

Olayın bu yıl içinde Yemen’de düzenlenen en ölümcül saldırı olduğu belirtiliyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki kaolisyon, okulları, hastaneleri, düğün törenlerini hedef alan saldırılar nedeniyle uluslararası alanda eleştiriliyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon ise Dhamar’da insansız hava araçlarıyla füzelerin tutulduğu bir yapının hedef alındığını kaydetti ve sivilleri korumak için gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

Yemen’deki Husiler adına konuşan bir sözcü ise merkezde rejim güçlerine ait yakalanan 170 savaşçının bulunduğunu kaydetti.

Bölge halkı ise Associated Press haber ajansına yaptıkları açıklamada merkezde Husiler’i eleştirenlerin aile üyelerinin tutulduğunu söyledi.

İran’ın desteklediği Husiler’le Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun desteklediği Yemen hükümet güçleri arasında 5 yıldan fazla bir süredir devam eden çatışmalarda binlerce sivil yaşamını yitirdi.

Çatışmalar nedeniyle milyonlarca kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya ve insanlar gerekli tıbbi yardımı alamıyor.

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