Yemen'de 14 Milyon Kişi Açlık Tehlikesiyle Karşı Karşıya

BM, Yemen’de kıtlık nedeniyle 14 milyon kişinin açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde konuya ilişkin toplantıda bilgi veren BM İnsani Yardım ve Acil Durum Koordinatörü Mark Lowcock, “Şu anda Yemen acil ve büyük bir kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya. Şu anda bölgede yaşanan kıtlık orada görevli profesyonellerin dahi hayatlarında gördükleri en kötü durum” dedi.
Lowcock 2017 yılında da bölgedeki kıtlık tehlikesine ilişkin olarak iki defa uyarıda bulunmuş, insani yardımların artması ve Suudi liderliğindeki koalisyonun bölgeye insani yardım girişine izin vermesi sonucu durumun daha da kötüye gitmesi engellenmişti.
Lowcock, “Bugün size söylemeye çalıştığım şey, durumun şu an önceki iki seferden daha da kötü olduğu” dedi.
Lowcock, BM’nin Eylül ayındaki verilerine göre bölgedeki 11 milyon kişinin risk altında olduğu bilgisinin yanlış ve eksik olduğunu, yeniden yapılan değerlendirmelerle rakamın çok daha yükseldiğini söyledi.
Lowcock, “Bizim son yaptığımız değerlendirmeler ve araştırma sonuçlarına göre bölgede, yaşamı tamamen dış yardımlara dayalı olan insan sayısı 11 değil, 14 milyona ulaştı ve bu da ülke nüfusunun yarısına denk geliyor” diye konuştu.
Hali hazırda Birleşmiş Milletler ve diğer yardım kuruluşları bölgede her ay 8 milyon insana ulaşıyor ve hayati önemdeki yardımlarda bulunuyorlar. Dünyanın en büyük insani yardım operasyonuna dönen çalışmalarda yılda toplam 3 milyar dolar harcanıyor ve BM bu rakamın 2 milyar dolarını bağışlardan sağlıyor. Lowcock yardıma ihtiyaç duyan insan sayısının artması halinde operasyonların yürütülemez hale gelmesinden endişe ettiğini söyledi.
Lowcock 4 yıla yakın süredir bölgede devam eden çatışmalar ve karışıklıklar yüzünden, milyonlarca Yemenlinin açlık ve kıtlık nedeniyle, kolera ve benzeri hastalıklara karşı fiziksel açıdan ve bağışıklık olarak da son derece zayıf bir hale geldiğine dikkat çekti.
Gıda krizine neden olan ana nedenlerden biri de ülke ekonomisinin tamamen çökmüş olması. Ülke gıda, yakıt ve ilaç ihtiyacının yüzde 90’ını ithal ediyor ve ülke para biriminin de aşırı derecede değer kaybetmiş olması alım yapılmasını zorlaştırıyor. Açlıkla birlikte herşeyin fiyatları artarken ülkede kamu çalışanlarına iki yıldır maaş ödemesi de yapılamıyor.
Ülkenin liman şehri Hodeida civarında devam eden silahlı çatışmalar gıda yardımlarının dağıtılmasını da zorlaştırıyor. Bu liman şehrinden ülkenin en büyük şehri Sanaa’ya giden yollar halen kapalı durumda ve bu da yardım ve ticaret konvoylarını olumsuz şekilde etkiliyor.
Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon Yemen hükümetine destek vermek amacıyla Huti isyancılarını Mart 2015’ten bu yana bombalamaya devam ediyor. O tarihten bu yana Birleşmiş Milletler verilerine göre 10 binden fazla kişi özellikle hava bombardımanları nedeniyle hayatını kaybetti.
Eylül ayında Birleşmiş Milletler liderliğinde Cenevre’de düzenlenen görüşmelere Hutilerin katılmaması nedeniyle bölgede şu an siyasi çözüm çabaları da askıya alınmış durumda.
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