Yemen'de 14 Milyon Kişi Açlık Tehlikesiyle Karşı Karşıya

BM, Yemen’de kıtlık nedeniyle 14 milyon kişinin açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde konuya ilişkin toplantıda bilgi veren BM İnsani Yardım ve Acil Durum Koordinatörü Mark Lowcock, “Şu anda Yemen acil ve büyük bir kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya. Şu anda bölgede yaşanan kıtlık orada görevli profesyonellerin dahi hayatlarında gördükleri en kötü durum” dedi.

Lowcock 2017 yılında da bölgedeki kıtlık tehlikesine ilişkin olarak iki defa uyarıda bulunmuş, insani yardımların artması ve Suudi liderliğindeki koalisyonun bölgeye insani yardım girişine izin vermesi sonucu durumun daha da kötüye gitmesi engellenmişti.

Lowcock, “Bugün size söylemeye çalıştığım şey, durumun şu an önceki iki seferden daha da kötü olduğu” dedi.

Lowcock, BM’nin Eylül ayındaki verilerine göre bölgedeki 11 milyon kişinin risk altında olduğu bilgisinin yanlış ve eksik olduğunu, yeniden yapılan değerlendirmelerle rakamın çok daha yükseldiğini söyledi.

Lowcock, “Bizim son yaptığımız değerlendirmeler ve araştırma sonuçlarına göre bölgede, yaşamı tamamen dış yardımlara dayalı olan insan sayısı 11 değil, 14 milyona ulaştı ve bu da ülke nüfusunun yarısına denk geliyor” diye konuştu.