Yemen'de 18 aydır esir tutulan ABD vatandaşı ülkesine döndü

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Yemen'de 18 aydır "esir tutulan" ABD vatandaşının ülkesine geri getirildiğini açıkladı.
Trump, yaptığı yazılı açıklamada, ABD vatandaşı Danny Burch'ın ülkesine güvenli biçimde ulaştığını bildirdi.
Trump, "Yemen'de 18 aydır esir tutulan ABD vatandaşı Danny Burch'ın tekrar eşiyle ve çocuklarıyla buluşmuş olmasının gururunu anons ediyorum. Birleşik Arap Emirlikleri'ne Danny'nin tekrar ailesine kavuşmasındaki rolünden dolayı memnuniyetlerimi bildiriyorum." ifadelerini kullandı.
Açıklamada, ABD vatandaşlarının ülkeye geri getirilmesinin, Trump yönetiminin en önemli vazifelerinden birisi olduğu vurgulandı.
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