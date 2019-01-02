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Yemen'de 2018 yılında 10 gazeteci öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 01:32 | Son Güncelleme

Yemen'de 2018 yılında, muhabir ve kameramanların da aralarında bulunduğu medya sektöründe çalışan 10 kişi öldürüldü

MARİB (AA) - Yemen'de 2018 yılında muhabir ve kameramanların da aralarında bulunduğu 10 gazeteci öldürüldü.

Yemenli Gazeteciler Sendikası'nın yayımladığı raporda, 2018 yılında muhabir ve kameramanların da aralarında bulunduğu 10 medya çalışanının öldürüldüğü belirtilerek, koalisyon güçlerinin 5, Husilerin 3, kimliği belirlenemeyen tarafların ise 2 gazetecinin ölümüne neden olduğu kaydedildi.

Yemen'de çalışan gazetecilere, foto muhabirlerine, onlarca gazeteye, internet sitelerine, basın ofislerine ve gazetecilerin mülkiyetlerine yönelik 226 ihlalin tespit edildiği belirtilen raporda, "Husiler 136, hükümete bağlı tarafların 68, koalisyon güçlerinin 11, kimliği belirsiz tarafların 9, ayrılıkçı Güney Hareketi'nin ise 2 ihlali tespit edildi." ifadesine yer verildi.

Söz konusu raporla ilgili Yemen hükümeti, koalisyon güçleri ve Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.

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2018'de 10 gazeteci öldürüldü savaş Yemen

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