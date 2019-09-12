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Yemen'de 2019'da 350 bin kişi evlerini terk etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 12:37 | Son Güncelleme

Yemen'de 2019'da 350 bin kişi evlerini terk etti

İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü, Yemen'de yaşanan çatışmalar nedeniyle sadece bu yıl 350 bin kişinin yerinden olduğunu açıkladı.

Uluslararası Göç Örgütü Yemen ofisinin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki çatışmalar nedeniyle 2019 başından bu yana yaklaşık 350 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Gerekli yardımları sunabilmek amacıyla göçmenlerin durumunun yakından takip edildiği dile getirilen açıklamada, insanların hayatlarını kurtarmak için verilen sözlerin yerine getirilmesinin zorunlu olduğu kaydedildi.

Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgeleri elinde bulunduran İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'nin Haziran 2019'daki raporuna göre, 2016'dan bu yana ülkede 70 bin kişi hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler (BM) göç Yemen

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