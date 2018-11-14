Yemen'de 26 Afrikalı göçmen yakalandı

ADEN (AA) - Yemen'in güneyindeki Lahic ilinde bazı Afrika ülkeleri uyruklu 26 göçmen yakalandı.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Lahic'in El-Huta ilçesinde güvenlik güçleri, yük taşımak için kullanılan bir kamyonun içinde gizlenen 26 düzensiz göçmeni tespit etti.

Bu kişilerin, ülkenin kuzeyindeki Rayime kentine, oradan da Suudi Arabistan'a geçmeyi planladığı belirtildi.

Yemen, başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkelerine geçmek isteyen Afrikalı göçmenlerin yöneldiği bir ülke olarak biliniyor.

Birleşmiş Milletler'in (BM) daha önce yayımladığı verilere göre, Yemen'de çoğu Somalili 280 bin sığınmacı ve göçmen bulunuyor.

Yemen'in yıllardır içinde bulunduğu krizden, kendi vatandaşları kadar "Afrika Boynuzu" olarak isimlendirilen Etiyopya, Cibuti, Somali, Eritre gibi ülkelerden gelen sığınmacı ve göçmenler de etkileniyor.

