HABER

Yemen'de 26 Afrikalı göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 03:41 | Son Güncelleme

Yemen'de 26 Afrikalı göçmen yakalandı

ADEN (AA) - Yemen'in güneyindeki Lahic ilinde bazı Afrika ülkeleri uyruklu 26 göçmen yakalandı.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Lahic'in El-Huta ilçesinde güvenlik güçleri, yük taşımak için kullanılan bir kamyonun içinde gizlenen 26 düzensiz göçmeni tespit etti.

Bu kişilerin, ülkenin kuzeyindeki Rayime kentine, oradan da Suudi Arabistan'a geçmeyi planladığı belirtildi.

Yemen, başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkelerine geçmek isteyen Afrikalı göçmenlerin yöneldiği bir ülke olarak biliniyor.

Birleşmiş Milletler'in (BM) daha önce yayımladığı verilere göre, Yemen'de çoğu Somalili 280 bin sığınmacı ve göçmen bulunuyor.

Yemen'in yıllardır içinde bulunduğu krizden, kendi vatandaşları kadar "Afrika Boynuzu" olarak isimlendirilen Etiyopya, Cibuti, Somali, Eritre gibi ülkelerden gelen sığınmacı ve göçmenler de etkileniyor.

PARTNER17 bin dolarlık düğün: Japon adam hologramla evlendi!17 bin dolarlık düğün: Japon adam hologramla evlendi!
Gece yarısı şaşkına çeviren olay! Sürücüler ne olduğunu anlayamadıGece yarısı şaşkına çeviren olay! Sürücüler ne olduğunu anlayamadı
AYM’den CHP’li vekillerin başvurusuna retAYM’den CHP’li vekillerin başvurusuna ret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
göçmen yakalandı Yemen

En Çok Okunan Haberler

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftiyle ilgili gerçek ortaya çıktı

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftiyle ilgili gerçek ortaya çıktı

Popstar Bayhan'ın yeni imajı şaşırttı! 'Aynı Okan Kurt'

Popstar Bayhan'ın yeni imajı şaşırttı! 'Aynı Okan Kurt'

Osmaniye’de belediye başkanına silahlı saldırı

Osmaniye’de belediye başkanına silahlı saldırı

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün lideri ilk kez hakim karşısında

Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün lideri ilk kez hakim karşısında

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gece yarısı şaşkına çeviren olay! Sürücüler ne olduğunu anlayamadı

Gece yarısı şaşkına çeviren olay! Sürücüler ne olduğunu anlayamadı

AYM’den CHP’li vekillerin başvurusuna ret

AYM’den CHP’li vekillerin başvurusuna ret

TEM'de korkunç kaza! Otomobili bıçak gibi kesip ikiye ayırdı!

TEM'de korkunç kaza! Otomobili bıçak gibi kesip ikiye ayırdı!

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

İlber Ortaylı: Türkiye ve Rusya arasında barış yoksa hayat durur

İlber Ortaylı: Türkiye ve Rusya arasında barış yoksa hayat durur

Osmaniye’de belediye başkanına silahlı saldırı

Osmaniye’de belediye başkanına silahlı saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.