Yemen'de 3 ayda koleradan 190 kişi öldü

ADEN (AA) - Kolera vakalarının hızla artmaya devam ettiği Yemen'de yılbaşından bu yana 190 kişinin kolera nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü Geert Cappelaere ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Doğu Akdeniz Bölge Müdürü Ahmed el-Manzuri tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, 2019'un başından bu yana Yemen'de kolera vakalarının hızlı bir şekilde arttığı ifade edildi.

Açıklamada, "2019'un başından 17 Mart'a kadar 109 bin kolera vakası ve 190 kişinin hayatını kaybettiği rapor edildi." denildi.

Bildirilen vakaların yaklaşık üçte birinin beş yaş altı çocuklar olduğuna işaret edilen açıklamada, ülkede 2017 yılında da dünyanın en büyük kolera salgınının yaşandığı ve 1 milyondan fazla vakanın rapor edildiği vurgulandı.

"Yağmur mevsiminin erken gelmesi, su temin sistemleri ve su şebekeleri gibi temel hizmetlerin çökmesiyle şüpheli kolera vakalarının sayısının artmaya devam etmesinden endişe ediyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada, iki yıl öncekine benzer bir salgın yaşanmaması için hastalığı durdurmak ve yayılmasını önlemek için çalışma yaptıkları vurgulandı.