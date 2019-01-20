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Yemen'de 3 yabancı mayın imha uzmanı öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 11:39 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'ın yürüttüğü "Mayın Temizleme Projesi"nin Marib'deki merkezinde meydana gelen patlamada yabancı uyruklu 3 uzman hayatını kaybetti

MARİB (AA) - Yemen'de Suudi Arabistan'ın yürüttüğü "Mayın Temizleme Projesi"nin (MASAM) ülkenin doğusundaki Marib'de yer alan merkezinde meydana gelen patlamada yabancı uyruklu 3 uzman öldü.

Merkez yetkililerinden alınan bilgiye göre, Marib ilinde MASAM'a ait merkezde imha edilmek üzere toplanan mayınların patlaması sonucu yabancı uyruklu 3 mayın temizleme uzmanı yaşamını yitirdi.

Söz konusu uzmanların hangi ülkenin vatandaşı olduğuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi bünyesinde yürütülen "MASAM" projesi, yaklaşık bir buçuk yıl önce Yemen'in farklı bölgelerine Husiler tarafından yerleştirilen mayınların temizlenmesi için başlatılmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Taraflar arasında zaman zaman varılan anlaşmalarda somut bir ilerleme kaydedilemiyor.

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Marib Yemen

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