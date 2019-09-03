Yemen'de 35 bin kanser hastasının hayatı tehlikede

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'de tedavi imkanlarından yoksun 35 bin kanser hastasının hayatının tehlikede olduğu uyarısında bulundu.

DSÖ Yemen ofisinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yemen'de kanser hastalığı idam cezası konumuna geçti." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, gerekli tedavi ve finansman sağlanmazsa yaklaşık 35 bin Yemenlinin kanser nedeniyle yaşamını yitireceği belirtildi.

Birleşmiş Milletlere bağlı DSÖ, Yemen'de sağlık ve insani konularda yaşanan drama ilişkin sık sık uyarılarda bulunuyor.

- Yemen'deki insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Çatışmalar ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne olan ülkede temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksikliklerin yanı sıra sağlık merkezlerinin kapanması gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.

