Yemen'de 500 bin şeker hastası ilaç sıkıntısı yaşıyor

ADEN (AA) - Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), Yemen'de yaklaşık 500 bin diyabet hastasının ilaç eksikliği nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşadığını belirtti.

DSÖ Yemen ofisinin Twitter hesabından "14 Kasım Dünya Diyabet Günü" münasebetiyle yapılan açıklamada, "Yemenli 500 bin şeker hastası perişan bir durumda yaşıyor ve ilaç eksikliğinden muzdarip." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, mali sorunlar nedeniyle söz konusu hastaların sıkıntılarının daha da arttığı vurgulandı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre ülkede devam eden savaş nedeniyle Yemenliler dünyadaki en ağır insani krizle karşı karşıya bulunuyor.

Yemen, kolera ve difteri de dahil olmak üzere ülkede salgın hastalıklar yayılmaya devam ederken sağlık sektöründe büyük sorunlar yaşıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

