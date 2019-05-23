Yemen'de 60 milyon dolarlık iki insani proje imzalandı

MARİB (AA) - Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile Yemen'de 60 milyon dolarlık iki insani proje sözleşmesi imzaladı.

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, söz konusu sözleşmeler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Kral Selman Yardım ve İnsani İşler Merkezi, BAE Uluslararası İşbirliği Bakanlığı ile DSÖ ve UNICEF arasında imzalandı.

Kolerayla mücadele amacıyla DSÖ ile imzalanan 20 milyon dolarlık ilk sözleşme kapsamında 1 milyon 84 bin kişiye doğrudan, 18 milyon 678 bin kişiye ise dolaylı yollardan ulaşılmasının hedeflendiği kaydedildi.

UNICEF'le imzalanan 40 milyon dolarlık ikinci sözleşme kapsamında ise yüksek riskli bölgelerde akut yetersiz beslenme sorunu yaşayan 1 milyon 400 bin kişiye ulaşılacağı belirtildi.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

