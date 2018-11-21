Yemen'de 85 Bin Çocuk Açlıktan Ölmüş Olabilir

Çocukları Kurtarın Örgütü’nün yaptığı açıklamaya göre, Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon’un 2015 yılından bu yana operasyonlarına devam ettiği Yemen’deki iç savaş nedeniyle, 5 yaşın altındaki yaklaşık 85 bin çocuk açlıktan ölmüş olabilir.

Birleşmiş Milletler verilerine göre yaklaşık 84 bin 700 çocuk Nisan 2015- Ekim 2018 ayları arasında yetersiz beslenme ve açlık yüzünden hayatını kaybetmiş olabilir. Bu duruma neden olansa Yemen’de devam etmekte olan iç savaş.

Çocukları Kurtarın Örgütü’nün açıklamada, “Korkarız yaklaşık 85 bin çocuk iç savaşın başlamasından bu yana ortaya çıkan açlık nedeniyle hayatını kaybetmiş olabilir. Bombalar ve kurşunların hedefi olan çocuklar gibi açlık ve hastalık yüzünden de hergün onlarca çocuk hayatını kaybediyor. Ve aslında bu önlenebilir bir durum” denildi.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Yemen’deki iç savaş nedeniyle bugüne kadar onbinlerce insan hayatını kaybetti. Daha önce yapılan açıklamalarda da ülkede milyonlarca insanın açlık yüzünden hayatını kaybetme tehlikesinde olduğuna dikkat çekilmişti. Bölgede Birleşmiş Milletler’in önderliğinde ateşkes sağlanabilmesi adına çabalar devam ediyor. Yemen’de 2015 yılında başkent Sanaa’nın kontrolünü Huti milislerinin ele geçirmesinden bu yana Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyonun bu ülkeye yönelik hava bombardımanı ve saldırıları devam ediyor. Suudiler İran’ı Hutilere destek vermekle suçluyorlar.

