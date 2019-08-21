Yemen'de ABD Ordusuna Ait Bir Drone Vuruldu

Yemen’de Husiler’in kontrolundaki başkent Sanaa’nın güney doğusundaki Dhamar bölgesinde Çarşamba günü ABD ordusuna ait MQ-9 tipi insansız hava aracı vuruldu. Açıklamayı Reuters haber ajansına iki Amerikalı askeri yetkili yaptı.
Son olarak Haziran ayında da Yemen’de ABD’ye ait bir drone, İran destekli Husi milisleri tarafından vurulmuştu.
Reuters haber ajansına adını vermeyen yetkililere göre, drone Salı gecesi geç saatlerde düşürüldü.
Amerika askeri güçleri, El Kaide’nin Yemen’de faaliyet gösteren koluna karşı sık sık drone ve hava saldırıları düzenliyor.
El Kaide’nin Arap Yarımadası kolu Yemen’de faaliyet gösteren İran destekli Husi milisleri ile Suudi Arabistan tarafından desteklenen Abd-Rabbu Mansur Hadi arasında dört yıldır süren savaştan faydalanarak yoksulluk içindeki ülkede kontrol alanını genmişletmeye çalışıyor.
Reuters’a konuşan yetkililerden biri, drone’un karadan havaya İran destekli Husiler tarafından atıldığını düşündüklerini bildirdi.
Yetkili bir drone kaybetmenin maliyetli olduğunu ancak bunun beklenmedik bir durum olmadığını kaydetti ve Amerika’nın buna karşılık vermeyeceğini söyledi.
Gece saatlerinde, Husi askeri sözcüsü Yahya Saria ise ABD drone’unun vurulduğunu açıkladı.
Saria Twitter’dan yaptığı açıklamada drone’u vuran roketin yerli olduğunu belirtti ve yakında bir basın konferansında tanıtılacağını bildirdi. Saria, “Artık hava sahamız eskiden olduğu gibi ihlallere açık değil. Gelecek günler daha büyük sürprizleri de beraberinde getirecek” dedi.
İran ve ABD arasında tansiyon yüksek
Drone’un vurulması ABD ve İran arasında Washington’un Tahran’la yapılan uluslararası nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklaması ve yaptırımları yeniden devreye sokmasıyla tansiyonun yükselmesinin ardından geldi.
İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Tahran’ın Başkan ‘Trump’ın öngörülemez politikalarına öngörülemez yanıtlar’ vereceğini söyledi.
İran destekli Husiler Yemen’de başkent Sanaa’yı ve büyük kentleri 2014’te ele geçirmişti.
Suudi Arabistan liderliğindeki bir uluslararası koalisyon sürgündeki Abd-Rabbu Mansur Hadi hükümetine destek veriyor ve Yemen’de Husilere karşı savaşıyor.
Son olarak Husiler Cumartesi günü Suudi Arabistan’daki bazı enerji kaynaklarına saldırdı.
Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonda farklı gruplar arasında bölünmeler yaşanıyor. Bu ay kendilerine Güney Geçiş Konseyi adını veren grup koalisyondan ayrıldığını açıklamıştı.
Güneydeki ayrılıkçılar Aden limanı yakınında iki Yemen hükümet üssünü Salı günü ele geçirdi. Koalisyon içinde bölünmeler ve çatışmalar yaşanıyor olması Birleşmiş Milletler’in (BM) barış çabalarını zorlaştırıyor.
Birleşmiş Milletler, Yemen’de yaşanan sıkıntıları dünyanın en büyük insani krizi olarak nitelendiriyor. BM rakamlarına göre 24 milyon nüfuslu ülkenin yüzde 80’i açlık tehlikesi altında. Ülkedeki 10 milyon kişi sadece gıda yardımları sayesinde hayatta kalabiliyor.
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