Yemen'de ABD Ordusuna Ait Bir Drone Vuruldu

Yetkili bir drone kaybetmenin maliyetli olduğunu ancak bunun beklenmedik bir durum olmadığını kaydetti ve Amerika’nın buna karşılık vermeyeceğini söyledi.

Reuters’a konuşan yetkililerden biri, drone’un karadan havaya İran destekli Husiler tarafından atıldığını düşündüklerini bildirdi.

El Kaide’nin Arap Yarımadası kolu Yemen’de faaliyet gösteren İran destekli Husi milisleri ile Suudi Arabistan tarafından desteklenen Abd-Rabbu Mansur Hadi arasında dört yıldır süren savaştan faydalanarak yoksulluk içindeki ülkede kontrol alanını genmişletmeye çalışıyor.

Son olarak Haziran ayında da Yemen’de ABD’ye ait bir drone, İran destekli Husi milisleri tarafından vurulmuştu.

Yemen’de Husiler’in kontrolundaki başkent Sanaa’nın güney doğusundaki Dhamar bölgesinde Çarşamba günü ABD ordusuna ait MQ-9 tipi insansız hava aracı vuruldu. Açıklamayı Reuters haber ajansına iki Amerikalı askeri yetkili yaptı.

Gece saatlerinde, Husi askeri sözcüsü Yahya Saria ise ABD drone’unun vurulduğunu açıkladı.

Saria Twitter’dan yaptığı açıklamada drone’u vuran roketin yerli olduğunu belirtti ve yakında bir basın konferansında tanıtılacağını bildirdi. Saria, “Artık hava sahamız eskiden olduğu gibi ihlallere açık değil. Gelecek günler daha büyük sürprizleri de beraberinde getirecek” dedi.

İran ve ABD arasında tansiyon yüksek

Drone’un vurulması ABD ve İran arasında Washington’un Tahran’la yapılan uluslararası nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklaması ve yaptırımları yeniden devreye sokmasıyla tansiyonun yükselmesinin ardından geldi.

İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Tahran’ın Başkan ‘Trump’ın öngörülemez politikalarına öngörülemez yanıtlar’ vereceğini söyledi.

İran destekli Husiler Yemen’de başkent Sanaa’yı ve büyük kentleri 2014’te ele geçirmişti.

Suudi Arabistan liderliğindeki bir uluslararası koalisyon sürgündeki Abd-Rabbu Mansur Hadi hükümetine destek veriyor ve Yemen’de Husilere karşı savaşıyor.