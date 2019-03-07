"Yemen'de ABD ve İngiliz bombalarıyla 203 sivil öldü"

Yemen'de süren iç savaşta kullanılan Amerikan ve İngiliz yapımı bombaların kadınlar ve çocuklar dahil 203 sivilin ölmesine, 700'den fazla sivilin de yaralanmasına neden olduğu bildirildi.

Washington Post'un haberine göre, insan hakları örgütleri tarafından yayımlanan bir raporda, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından Yemen'e yapılan hava saldırılarında, ABD ve İngiliz yapımı bombaların 203 sivilin hayatını kaybetmesine ve en az 749 kişinin yaralanmasına yol açtığı, ölü ve yaralılar arasında 122 çocuk ve 56 kadının bulunduğu belirtildi.

Yemen merkezli Mwatana İnsan Hakları Örgütü ve ABD merkezli İnsan Hakları için Üniversite Ağı tarafından hazırlanan 128 sayfalık raporda, koalisyon güçleri tarafından Nisan 2015-Nisan 2018 döneminde Yemen'e düzenlenen hava saldırılarından 27'sinin tamamen sivil hedeflere yönelik olduğu ifade edildi.

"Saldırılardan birçoğunun, herhangi bir potansiyel askeri hedeften uzakta gerçekleşmiş gibi göründüğüne" işaret edilen raporda, bomba izlerinin ve kalıntılarının, bu saldırılardan 25'inde yasaklı misket bombası dahil ABD yapımı mühimmat, 5'inde İngiliz yapımı silahlar kullanılmış olabileceğini ortaya koyduğu vurgulandı.