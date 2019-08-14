HABER

Yemen'de Aden ve Lahic emniyet müdürleri görevden alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 15:24 | Son Güncelleme

İki emniyet müdürü hakkında "darbede iş birliği" yaptıkları gerekçesiyle soruşturma açılmasına karar verildi

ADEN (AA) - Yemen İçişleri Bakanı Ahmed el-Meyseri, Aden ve Lahic emniyet müdürlerini "darbede iş birliği yapmak" suçlamasıyla görevden aldı.

Geçici başkent Aden'de kontrolün Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birliklerinin eline geçtiği Yemen'de sular durulmuyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Hizam Emni birliklerinin Aden'deki Maaşik Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal etmesini "meşruiyete darbe" olarak niteleyen Yemen hükümetine göre, iki ilde emniyet teşkilatının başındaki isimler de bu girişimde rol oynadı.

Yemen İçişleri Bakanı Meyseri imzasıyla yayımlanan kararnamede, Aden Emniyet Müdürü Tümgeneral Şelal Ali Şai ve Lahic Emniyet Müdürü Tuğgeneral Salih es-Seyyid'in Aden'deki darbede doğrudan iş birliği yapma suçlamasıyla görevden alındığı ve haklarında soruşturma açılmasına karar verildiği belirtildi.

Aden Emniyet Müdürlüğüne henüz kimsenin atanmadığı, Lahic'te ise Tuğgeneral Hasan Muhammed Şükri'nin vekaleten görevi devraldığı ifade edildi.

Kararnamede ayrıca Tümgeneral Süleyman Nasır ez-Zemki'nin Aden, Lahic ve Ebyen Özel Emniyet Güçleri Komutanı olarak atandığı bilgisi verildi.

Eski Özel Emniyet Güçleri Komutanı Tuğgeneral Fadıl Baiş, komutasındaki askerlerle geçici başkent Aden'deki devlet kurumlarını ele geçiren Güney Geçiş Konseyine katıldığını açıklamıştı.

- Ne olmuştu?

Yemen'de Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı Hizam Emni birlikleri, 4 gün süren çatışmalar sonucu cumartesi günü Aden'deki Maaşik Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek, kentin kontrolünü tamamen ele geçirmişti.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ikamet eden Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi liderliğindeki meşru hükümeti düşürme girişiminde bulunan BAE destekli Güney Geçiş Konseyi bünyesindeki Hizam Emni birlikleri, çarşamba gününden beri Aden'de hükümet güçleriyle savaşıyordu.

Yemen'de 2011'de başlayan halk ayaklanmaları sonrasında Kuzey ve Güney Yemen'in birleştiği 1990 yılı öncesindeki "ayrılık" fikirleri yeniden gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.

PARTNERÜnlü çiftin çocukları ilk kez görüntülendiÜnlü çiftin çocukları ilk kez görüntülendi
Kurban eti keserken elini arı sokan kişi taburcu edildiKurban eti keserken elini arı sokan kişi taburcu edildi
Bakan duyurdu! Sona gelindiBakan duyurdu! Sona gelindi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aden darbe Lahic Yemen

En Çok Okunan Haberler

Damat adayı video paylaşıp intihar etti iddiası

Damat adayı video paylaşıp intihar etti iddiası

Nükleer roketin motoru patladı, radyasyon seviyesi 16 katına çıktı

Nükleer roketin motoru patladı, radyasyon seviyesi 16 katına çıktı

İstanbullular dikkat! Bu yollar kapalı

İstanbullular dikkat! Bu yollar kapalı

Kahreden kaza! Ailenin yarısı yok oldu

Kahreden kaza! Ailenin yarısı yok oldu

Serenay Sarıkaya da modaya uydu

Serenay Sarıkaya da modaya uydu

Arkadaşının sağlığı için yapraklardan yorgan yapmış...

Arkadaşının sağlığı için yapraklardan yorgan yapmış...

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nesli tükenme tehlikesi altındaki alaca sansar görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altında! Böyle görüntülendi

Denizli'de 3.8 büyüklüğünde deprem

Kandilli duyurdu! Denizli'de deprem

Bakan Pakdemirli'den Hasankeyf açıklaması

Bakan duyurdu! Sona gelindi

Bursa'da yüzde 92 engelli gaziye kafede dayak!

Bursa'da yüzde 92 engelli gaziye dayak!

Son dakika: MSB'den güvenli bölge açıklaması

MSB'den flaş güvenli bölge açıklaması

Son dakika: Kars'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kars'ta operasyon! Etkisiz hale getirildiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.