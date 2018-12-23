HABER

Yemen'de alıkonulan Türk heyeti serbest kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 03:40 | Son Güncelleme

İnsani yardım faaliyeti için geldikleri Aden'de BAE'ye yakın güvenlik güçlerince iki gün alıkonulan Türk heyeti salıverildi

İSTANBUL (AA) - Yemen'e insani yardım için giden ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yakın hükümet güçleri tarafından alıkonulan Türk heyeti serbest bırakıldı.

AA muhabirine konuşan Türk heyetinde bulunanlardan bir görevli, insani yardım faaliyeti için geldikleri Yemen'in geçici başkenti konumundaki Aden'de BAE'ye yakın güvenlik güçlerince iki gün alıkonulduktan sonra salıverildiklerini belirtti.

Pasaportları ellerinden alındıktan sonra iki gün otelde bekletildiklerini ve dün akşam birkaç saat süreyle ifadeleri alınmak üzere tekrar polis merkezine getirildiklerini aktaran yardım görevlisi, gece saatlerinde pasaportlarını teslim aldıktan sonra serbest kaldıklarını ancak kullandıkları araç ve diğer eşyalarını yarın teslim alacaklarını kaydetti.

Yemen'deki insani yardım faaliyetlerine kaldıkları yerden devam edeceklerini söyleyen Türk heyetindeki görevli, alıkonuldukları ilk saatlerden itibaren durumlarıyla yakından ilgilenen Türkiye'nin Sana Büyükelçiliğine teşekkür etti.

Türk heyeti, daha önce Yemen'e 15 Aralık'ta Umman üzerinden giriş yaptıktan sonra ülkenin güneydoğusunda yer alan Seyun ve Marib kentlerinde insani yardım çalışması yaptıklarını, 20 Aralık'ta da ülkenin güneyindeki Aden'e hareket ettiklerini söylemişti.

Aden'e birkaç kilometre kala hükümete bağlı ancak BAE'ye yakın askerler tarafından durdurulduklarını ve daha sonra şehir merkezindeki bir karargaha getirildiklerini ifade eden görevli, burada 3 saati aşkın süre tutulduktan sonra akşam saatlerinde sevk edildikleri polis merkezinde sabaha kadar sorgulandıklarını anlatmıştı.

PARTNERTürkiye'nin en güzel 10 kadınıTürkiye'nin en güzel 10 kadını
İzmir'de 2 kadının kavgasında silahlar konuştuİzmir'de 2 kadının kavgasında silahlar konuştu
Cinnet getiren öğretmen mahalleyi ayağa kaldırdıCinnet getiren öğretmen mahalleyi ayağa kaldırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aden türk heyet Yemen

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

İzmir'de feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

Flaş iddia: ABD ve İran Londra'da gizlice görüştü

Flaş iddia: ABD ve İran Londra'da gizlice görüştü

Survivor yarışmacılarını toplamıştı! TRT 1'in yeni dizisinde flaş gelişme

Survivor yarışmacılarını toplamıştı! TRT 1'in yeni dizisinde flaş gelişme

Ünlü türkücü Zara'nın inanılmaz değişimi! Tanımak imkansız

Ünlü türkücü Zara'nın inanılmaz değişimi! Tanımak imkansız

Meclis'te milletvekillerine 'Erdoğan'a hakaret' şoku!

Meclis'te milletvekillerine 'Erdoğan'a hakaret' şoku!

Trump'tan Türkiye mesajı

Trump'tan Türkiye mesajı

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Üniversite bu sözler karıştırdı: Aleviler bu kafayla daha çok bedel öder!

Üniversite bu sözler karıştırdı: Aleviler bu kafayla daha çok bedel öder!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Zonguldak İlçe Emniyet Müdürü gözaltına alındı

Zonguldak İlçe Emniyet Müdürü gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sınıra dev sevkiyat! Konvoylar halinde geçtiler!

Sınıra dev sevkiyat! Konvoylar halinde geçtiler!

İzmir'de 2 kadının kavgasında silahlar konuştu

İzmir'de 2 kadının kavgasında silahlar konuştu

Cinnet getiren öğretmen dehşet saçtı! Mahalleli korku dolu gözlerle izledi

Cinnet getiren öğretmen mahalleyi ayağa kaldırdı

Meteoroloji'den yeni uyarı! Sabah saatlerine dikkat!

Meteoroloji'den yeni uyarı! Sabah saatlerine dikkat!

Düğünü kan gölüne çevirdi! Çok sayıda yaralı var!

Düğünü kan gölüne çevirdi! Çok sayıda yaralı var!

TSK’dan son yılların en büyük sevkiyatı

TSK’dan son yılların en büyük sevkiyatı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.