HABER

Yemen'de Anlaşma Bozuldu İddiası

06.03.2019 13:47 | Son Güncelleme

Yemen ve müttefikleri, Suudi Arabistan’la Birleşik Arap Emirlikleri, Husileri iki bölgeden çekilme konusundaki anlaşmayı ihlal etmekle suçladılar

Yemen'de Anlaşma Bozuldu İddiası

Yemen ve müttefikleri, Suudi Arabistan’la Birleşik Arap Emirlikleri, Husileri iki bölgeden çekilme konusundaki anlaşmayı ihlal etmekle suçladılar.

Üç ülkenin BM temsilcileri, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonia Guterres’e bir mektup yazarak Husilerden taahhütlerini yerine getirmesini istemesini talep ettiler.

Mektupta, “Geçen hafta Husilerin Salif ve Ras Issa limanlarından çekilmeyi aniden ve anlaşılamaz şekilde reddetmeleri kendilerinin aylarca yürüttükleri sürüncemede bırakma taktiklerinden sonra sürpriz olmadı” ifadelerine yer verildi.

İran destekli Husileri Yemen’den çıkarmaya çalışan üç ülke de Husi militanlarını, siperler kazmak ve askeri pozisyonlarını güçlendirmekle suçluyorlar.

Henüz Husilerden suçlamalarla ilgili bir açıklama yapılmazken Birleşmiş Milletler Sözcüsü, her iki tarafı da taahhütlerini yerine getirmesi konusunda uyardı.

Yemen ve İran destekli Husiler Aralık ayında ülkenin liman şehri Hodeyda’dan çekilme konusunda anlaşma sağlamışlardı.

Açlık ve yoksullukla mücadele eden Yemen’e tüm insani yardımlar bu liman şehri üzerinden girebiliyor.

Yemen hükümeti ve Suudiler önderliğindeki koalisyonsa Husilerin bu limandan İran’dan gelen silahları ülkeye almakla suçluyorlar.

Birleşmiş Milletler'in açıkladığı verilere göre, geçtiğimiz dört yıl boyunca Yemen’de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki yoğun çatışmalarda on binlerce kişinin öldüğü bu kişilerin arasında 17.770 de sivilin bulunduğu belirtildi.

Yemen’in liman kenti Hudeyde ve ülkenin batı sahillerinde geçtiğimiz Haziran ayından itibaren savaştan kaçan 685 bin kişinin de aralarında olduğu toplamda 3,3 milyon kişinin yerlerinden olduğu kaydedildi. Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği verilerine göre de son yılda yerlerinden olan insan sayısının en az yarı yarıya arttığı kaydedildi. Ülkenin yarısından fazlası da açlık yüzünden ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Eski sahibini gören köpek çılgına döndü Eski sahibini gören köpek çılgına döndü
İnsan Hakları İzleme Örgütü: 'Irak ve Kuzey Irak'ta Çocuklara İşkence Yapılıyor'İnsan Hakları İzleme Örgütü: 'Irak ve Kuzey Irak'ta Çocuklara İşkence Yapılıyor'
Büyük keşif! Ölümsüzlük iksiri bulunduBüyük keşif! Ölümsüzlük iksiri bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bülent Uygun istifa etti

Bülent Uygun istifa etti

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Soylu, 'İlk kez söylüyorum' diyerek operasyon kararını açıkladı

Soylu, 'İlk kez söylüyorum' diyerek operasyon kararını açıkladı

Real Madrid dağıldı! Tarihi yenilgi

Real Madrid dağıldı! Tarihi yenilgi

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Pentagon'dan 'Türkiye'ye F-35 teslimatı iptal edilsin' önerisi

Pentagon'dan 'Türkiye'ye F-35 teslimatı iptal edilsin' önerisi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

O ülkede şiddetli deprem!

O ülkede şiddetli deprem!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fileler hareket ediyordu! Gördüklerine inanamadılar

Fileler hareket ediyordu! Gördüklerine inanamadılar

Taht krizi: Veliaht Prens hepsini kovdu!

Taht krizi: Veliaht Prens hepsini kovdu!

Büyük keşif! Ölümsüzlük iksiri bulundu

Büyük keşif! Ölümsüzlük iksiri bulundu

Burada hayat bambaşka kurallarla işliyor!

Burada hayat bambaşka kurallarla işliyor!

44 saat boyunca kaybolan kız çocukları gofretle bulundu!

44 saat boyunca kaybolan kız çocukları gofretle bulundu!

'2200'den geldim' dedi! Anlattıkları tartışma yarattı

'2200'den geldim' dedi! Anlattıkları şoke etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.