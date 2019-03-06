Yemen'de Anlaşma Bozuldu İddiası

Yemen ve müttefikleri, Suudi Arabistan’la Birleşik Arap Emirlikleri, Husileri iki bölgeden çekilme konusundaki anlaşmayı ihlal etmekle suçladılar.

Üç ülkenin BM temsilcileri, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonia Guterres’e bir mektup yazarak Husilerden taahhütlerini yerine getirmesini istemesini talep ettiler.

Mektupta, “Geçen hafta Husilerin Salif ve Ras Issa limanlarından çekilmeyi aniden ve anlaşılamaz şekilde reddetmeleri kendilerinin aylarca yürüttükleri sürüncemede bırakma taktiklerinden sonra sürpriz olmadı” ifadelerine yer verildi.

İran destekli Husileri Yemen’den çıkarmaya çalışan üç ülke de Husi militanlarını, siperler kazmak ve askeri pozisyonlarını güçlendirmekle suçluyorlar.

Henüz Husilerden suçlamalarla ilgili bir açıklama yapılmazken Birleşmiş Milletler Sözcüsü, her iki tarafı da taahhütlerini yerine getirmesi konusunda uyardı.

Yemen ve İran destekli Husiler Aralık ayında ülkenin liman şehri Hodeyda’dan çekilme konusunda anlaşma sağlamışlardı.

Açlık ve yoksullukla mücadele eden Yemen’e tüm insani yardımlar bu liman şehri üzerinden girebiliyor.