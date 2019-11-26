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Yemen’de Arap Koalisyonu 200 Husi Mahkumu Salıverdi

26.11.2019 19:09 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Yemen’de beş yıldır süren iç savaşı sona erdirecek barış çabalarını desteklemek adına 200 Husi mahkumu serbest bıraktığını açıkladı

Yemen’de Arap Koalisyonu 200 Husi Mahkumu Salıverdi

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Yemen’de beş yıldır süren iç savaşı sona erdirecek barış çabalarını desteklemek adına 200 Husi mahkumu serbest bıraktığını açıkladı.

Suudi devlet televizyonunun yayınladığı koalisyon açıklamasında ayrıca, Husiler’in kontrolündeki Sana’dan acil tıbbı müdahaleye muhtaç hastaların çıkarılması için uçuşlara izin verileceği ve bu amaçla Yemen hava sahasındaki sınırlamaların gevşetileceği belirtildi.

Koalisyon Pazartesi günü de Yemen’in Kızıldeniz kıyısındaki liman kenti Ras İsa’ya hava saldırısı düzenledi. Saldırı, yaklaşık bir yıl önce Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda Hüdeyda bölgesinde ateşkes ilanı sonrası düzenlenen ender saldırılardan biri oldu.

Reuters haber ajansına konuşan koalisyon sözcüsü, “Vurulan noktalar terörist İran’ın desteklediği Husi milis tehdidini yansıtan askeri hedeflerdi” dedi. Reuters’a bilgi veren bir kaynak saldırıda bir kişinin öldüğünü söyledi.

Operasyon Husiler’in geçen hafta Kızıldeniz’de biri Suudi Arabistan’a, ikisi Güney Kore’ye ait iki gemiye, karasularını ihlal ettikleri gerekçesiyle el koyması ardından serbest bırakması sonrası düzenlendi. Arap Koalisyonu, gözaltılarını, “gemi kaçırma” olarak nitelemiş ve eylemin küresel ticarete tehdit olduğunu açıklamıştı.

İran’ın desteklediği Husiler’le Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun desteklediği Yemen hükümet güçleri arasında 5 yıldan fazla bir süredir devam eden çatışmalarda binlerce sivil yaşamını yitirdi.

İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husiler’e karşı operasyonlar düzenleyerek Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen Hükümeti ile ülkenin güneyindeki ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da, güç paylaşımı öngören anlaşmaya Kasım ayı başında imza atmıştı.

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