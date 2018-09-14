Yemen'de Arap koalisyonuna ait helikopter düştü: 2 ölü

RİYAD (AA) - Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait bir helikopterin düşmesi sonucu pilot ve yardımcısı öldü.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'ya göre, Koalisyon Güçleri Sözcüsü Albay Turki el-Maliki, Suudi Arabistan Kara Kuvvetleri'ne bağlı helikopterin, Yemen'in doğusundaki El-Mehra vilayetinde "terör ve kaçakçılıkla mücadele" görevini ifa ettiği sırada düştüğünü belirtti.
Helikopterin düşmesine teknik arızanın neden olduğunu aktaran Maliki, kazada pilot ve yardımcısının hayatını kaybettiği bilgisini verdi.
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husilere karşı Mart 2015'ten bu yana hükümet güçlerine destek veriyor.
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