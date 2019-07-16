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"Yemen'de artık tarafların adım atması beklenecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 03:37 | Son Güncelleme

BM başkanlığındaki Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi (RCC) Başkanı Michael Anker Lollesgaard: - "RCC teknik çalışmalarını sonlandırdı, bundan sonraki aşamada taraflar arasında çözüm bekleyen sorunlarda daha fazla çaba sarf edilmesini bekleyecek"

ADEN (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) başkanlığındaki Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi (RCC) Başkanı Michael Anker Lollesgaard, komitenin teknik çalışmalarının sona erdiğini, bundan sonrasında Yemenli tarafların aralarındaki anlaşmazlığı gidermek için daha fazla çaba sarf etmelerini bekleyeceklerini bildirdi.

Lollesgaard, Yemen hükümeti ve Husilerin temsilcilerinden oluşan heyetlerin katılımıyla Hudeyde açıklarında uluslararası sularda demirli bir gemide gerçekleşen görüşmelerin ardından yazılı açıklama yaptı.

Lollesgaard açıklamada, "RCC teknik çalışmalarını sonlandırdı, bundan sonraki aşamada taraflar arasında çözüm bekleyen sorunlarda daha fazla çaba sarf edilmesini bekleyecek." ifadesini kullandı.

Açıklamada, yerel yönetim ve güvenlik güçleri ile Hudeyde Limanı'nın mali kaynaklarının yönetimi konularının halen çözüme kavuşturulamadığı belirtildi.

Yemen'de Batı Sahilini Kurtarmak İçin Çalışan Ortak Güçler Sözcüsü Vaddah ed-Dubeyş daha önce yaptığı açıklamada, görüşmelerin somut herhangi bir gelişme kaydedilmeden sona erdiğini duyurmuştu.

Stockholm Anlaşması'nın ilk aşamasının uygulanması konusunda bir sonuca varılamaması nedeniyle yaklaşık 2 ay önce duran görüşmeler önceki gün yeniden başlamıştı.

- Stockholm Anlaşması

Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.

Hudeyde vilayeti ve limanlarına ilişkin konuların merkeze alındığı Stockholm Anlaşması'nın uygulanmasında ihtilaflar yaşanırken, söz konusu limanların gelirlerine ilişkin, geçen mayısta Ürdün'ün başkenti Amman'da taraflar arasında bir dizi görüşme gerçekleşmişti. Ancak yapılan oturumlardan herhangi bir sonuç alınamamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hudeyde Yemen

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