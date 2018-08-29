HABER

Yemen'de askere saldırı: 5 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 12:11 | Son Güncelleme

El-Kaide militanlarınca düzenlendiğinden şüphelenilen saldırıda 5 asker hayatını kaybetti

ADEN (AA) - Yemen'in güneyindeki Ebyen kentinde meşru hükümete bağlı askeri bir noktaya El-Kaide militanlarının düzenlediğinden şüphelenilen saldırıda 5 asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı.

Ahvar İlçe Sağlık Ofisi Müdürü Ahmed el-Mudahdeh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin Ahvar ilçesinde dün gece geç saatlerde meydana gelen saldırıda, Yemenli 5 askerin hayatını kaybettiğini, 2'sinin ise yaralandığını belirtti.

Ebyen kentindeki güvenlik kaynakları da "Hizam Emni" güçlerine bağlı bir noktanın, makineli tüfekler ve el bombalarıyla hedef alındığını aktardı.

Saldırganların olayın ardından ölenlerin silahlarını da alarak kaçtıklarını kaydeden kaynaklar, saldırıyı daha önce de buna benzer eylemlerde bulunan El-Kaide militanlarının gerçekleştirdiği ihtimali üzerinde duruyor.

Ebyen yerel yönetiminin, Ağustos 2017'de kentteki tüm ilçelerin El-Kaide unsurlarından temizlendiğini açıklamasına rağmen örgüt bazı güvenlik mevzilerine zaman zaman saldırılar düzenliyor.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Hesap kavgası çıkaran adam suç makinesi çıktı! Hesap kavgası çıkaran adam suç makinesi çıktı!
İslahiye'de 'acı' mesaisi başladıİslahiye'de 'acı' mesaisi başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
El Kaide saldırı Yemen

En Çok Okunan Haberler

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Bankalar Türk Telekom'a ortak oluyor

Bankalar Türk Telekom'a ortak oluyor

Bahar Candan'dan üstsüz poz!

Bahar Candan'dan üstsüz poz!

Korkunç tablo! Resmi ölü sayısı 64'ten 2 bin 975'e çıktı

Korkunç tablo! Resmi ölü sayısı 64'ten 2 bin 975'e çıktı

Polis yardıma gitti, saldırıya uğrayıp yaralandı

Polis yardıma gitti, saldırıya uğrayıp yaralandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakim Çetin Sönmez'in cezası belli oldu

Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakim Çetin Sönmez'in cezası belli oldu

Hesap kavgası çıkaran adam suç makinesi çıktı!

Hesap kavgası çıkaran adam suç makinesi çıktı!

Prof. Dr. Emine Nur Günay'dan 30 Ağustos mesajı

Prof. Dr. Emine Nur Günay'dan 30 Ağustos mesajı

Yargıtay'dan Anna'ya kötü haber! Ülkesine dönmek isterken katil oldu

Yargıtay'dan Anna'ya kötü haber! Ülkesine dönmek isterken katil oldu

Kınık'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri

Kınık'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri

Fatih Altaylı'dan Nagehan Alçı'yı kızdıracak sözler

Fatih Altaylı'dan Nagehan Alçı'yı kızdıracak sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.