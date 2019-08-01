Yemen’de askeri geçit töreninde patlama: 3 ölü, 30 yaralı

Yemen’in Aden kentinde askeri geçit töreninde meydana gelen patlamada 3 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Yemen’in güneyindeki geçici başkent Aden kentine bağlı Şeyh Osman ilçesinde düzenlenen askeri geçit töreni sırasında patlama meydana geldi.

Patlamada ilk belirlemeye göre 3 kişi hayatını kaybederken, 30 kişinin yaralandığı belirtildi.

Husiler, liman kenti Aden’de gerçekleştirilen patlamanın ardından saldırıyı üstlenerek, insansız hava aracı (İHA) ve balistik füzeyle saldırdıklarını açıkladı.

Yemen hükümetinden ise olayla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Husilerin, Suudi Arabistan ve Yemen’in farklı şehirlerine sık sık düzenlediği balistik ve İHA saldırısında onlarca sivil öldü ve yaralandı.

