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  4. Yemen'de askeri geçit törenine saldırı

Yemen'de askeri geçit törenine saldırı

DÜNYA HABERLERİ  | 29.12.2019 17:33 | Son Güncelleme

Yemen’in Dali kentindeki askeri bir geçit törenine saldırı düzenlendi.

Yemen'de askeri geçit törenine saldırı

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.Yemen'in güneyinde bulunan Dali kentindeki askeri bir geçit törenine saldırı düzenlendi. Ayrılıkçı grup “Güvenlik Kuşağı” Husi milislerin pazar günü askeri geçit törenine roket saldırısı düzenlediğini duyurdu. Grup saldırıda en az beş kişinin öldüğünü, sekiz kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Yemen ordusundan ise ölü ve yaralı sayısı konusunda farklı bilgiler geliyor. Albay Macid El Şuaibi saldırıda en az yedi kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin de yaralandığını açıkladı. El Şuaibi hayatını kaybeden yedi kişiden dördünün çocuk, üçünün ise askeri personel olduğunu belirtti.

Husi milislerden olayla ilgili bir açıklama yapılmadı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Yemen’de durum

Dali kenti ayrılıkçı grup “Güvenlik Kuşağı”nın kontrolü altında bulunuyor. Dali kenti liman kenti Aden ve başkent Sana’yı bağlayan stratejik öneme sahip ana yolun üzerinde bulunuyor. Aden kentinin kontrolü Husiler tarafından koltuğundan edilen Devlet Başkanı Abdurrabbu Mansur Hadi’ye bağlı birliklerin elinde. Sana kentini Husiler kontrol ediyor.

Birleşik Arap Emirleri (BAE) destekli “Güvenlik Kuşağı” Şii Husilere karşı oluşturulan Sünni ittifak bünyesinde bulunuyordu. Ancak grup Ağustos ayında bazı diğer birlikleri de yanlarına alarak güneyde ikinci bir cephe daha oluşturdu. Grup BAE’den halen destek görüyor.

İran destekli Husi milisler 2014 yılı sonunda Suudi Arabistan’ın desteklediği ve uluslararası alanda tanınan Devlet Başkanı Abdurrabbu Mansur Hadi’yi iktidardan uzaklaştırmıştı. 2015’te Suudi Arabistan ve diğer Sünni müttefiklerin Şii Husilere karşı hava harekatı başlatması ülkedeki krizi derinleştirmişti.

Reuters,dpa/BW,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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