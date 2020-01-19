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  4. Yemen’de askeri kampa düzenlenen saldırıda ölü sayısı 79’a yükseldi

Yemen’de askeri kampa düzenlenen saldırıda ölü sayısı 79’a yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 14:37 | Son Güncelleme

Yemen’de İran destekli Husilerin Marib kentinde hükümete ait askeri bir kampa düzenlediği saldırıda ölü sayısı 79’a yükseldi.İran destekli Husiler, dün Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ve füze ile Marib kentinin kuzeybatısında hükümet güçlerine ait askeri kampa hava saldırısı düzenledi.

Yemen’de askeri kampa düzenlenen saldırıda ölü sayısı 79’a yükseldi

Yemen’de İran destekli Husilerin Marib kentinde hükümete ait askeri bir kampa düzenlediği saldırıda ölü sayısı 79’a yükseldi.
İran destekli Husiler, dün Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ve füze ile Marib kentinin kuzeybatısında hükümet güçlerine ait askeri kampa hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ölü sayısının 70’ten 79’a yükseldiği, yaralı sayısının ise 80 olduğu belirtildi. Yerel kaynaklar, saldırının askerlerin akşam namazı kıldıkları sırada askeri kampın mescidine düzenlediğini ifade ettiler.
Mart 2015’te Suudi Arabistan ve diğer ülkeler, Yemen hükümetine destek vermek için Husiler’e karşı "Kararlı Fırtına" adı verilen askeri operasyon başlatmıştı.

Yemen’de askeri kampa düzenlenen saldırıda ölü sayısı 79’a yükseldi

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