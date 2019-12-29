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  4. Yemen’de askeri mezuniyet töreninde ölenlerin sayısı 10’a yükseldi

Yemen’de askeri mezuniyet töreninde ölenlerin sayısı 10’a yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 15:24 | Son Güncelleme

Yemen’de askeri mezuniyet töreni sırasında, Husiler’in düzenlediği roket saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükseldi.Yemen’in güneyinde yer alan Dali kentinde Güney Geçiş Konseyi’ne bağlı Hizam Emni birliklerinin mezuniyet töreni sırasında izleyicilerin bulunduğu platforma roket atıldı.

Yemen’de askeri mezuniyet töreni sırasında, Husiler’in düzenlediği roket saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükseldi.
Yemen’in güneyinde yer alan Dali kentinde Güney Geçiş Konseyi’ne bağlı Hizam Emni birliklerinin mezuniyet töreni sırasında izleyicilerin bulunduğu platforma roket atıldı. Husiler tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda 10 asker hayatını kaybetti, 25 kişi ise yaralandı. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Saldırı nedeniyle tören alanında büyük maddi hasar meydana geldi.

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