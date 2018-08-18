HABER

Yemen'de askeri mezuniyet törenine silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 14:48 | Son Güncelleme

Ülkenin geçici başkenti Aden'de Harp Akademisi'nin mezuniyet töreni sırasında düzenlenen saldırıda 1 asker öldü, 2'si yaralandı

ADEN (AA) - Yemen'in geçici başkenti Aden'de Harp Akademisi'nin mezuniyet töreninde düzenlenen silahlı saldırıda 1 asker öldü, 2'si yaralandı.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Yemen'de ayrılık yanlısı silahlı bir grup, Aden'in batısındaki El-Berika ilçesinde yer alan Harp Akademisi'nde düzenlenen mezuniyet töreni sırasında Yemen bayrağını taşıyan bir süvari birliği üzerine ateş açtı.

Açılan ateş sonucu, Muhammed Musenna el-Harisi isimli asker yaşamını yitirdi, 2 asker yaralandı.

Söz konusu olayın ardından mezuniyet töreni iptal edilirken, bölgede gerginliğin devam ettiği kaydedildi.

Ayrılıkçı grupların, ayrıca bölgeye takviye güçlerin ulaşımını engellemek için El-Mansura ile El-Berika arasındaki köprüyü trafiğe kapattığı aktarıldı.

Ülkenin güneyinin kuzeyinden ayrılmasını isteyen bu grupların, çoğu zaman Aden'de düzenlenen resmi törenlerde Yemen bayrağının taşınmasına tepki gösterdiği ve zor kullanarak indirmeye çalıştığı ifade ediliyor.

Aden, 2018'in başlarında, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklendiği belirtilen ayrılık yanlısı Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı birlikler ile ordu güçleri arasında çatışmalara sahne olmuştu. Söz konusu çatışmalarda çok sayıda kişi yaşamını yitirmişti. Yemen'deki meşru hükümetin kentteki yönetim merkezi Meaşık Sarayı'nın yakınlarına kadar ilerleyen ayrılıkçı grup yanlıları, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin müdahalesiyle durdurulmuştu.

PARTNERZenginlerin yeni akımı! Beyinlerini donduruyorlarZenginlerin yeni akımı! Beyinlerini donduruyorlar
Taksiciyi silah zoruyla kaçırtan Selin kefaletle serbest bırakıldıTaksiciyi silah zoruyla kaçırtan Selin kefaletle serbest bırakıldı
Yolda yürüyen kadına bunu yaptı! Hapis yatacakYolda yürüyen kadına bunu yaptı! Hapis yatacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aden mezuniyet Yemen

En Çok Okunan Haberler

Arjantin’de bir kadın polisin aç kalan bebeği emzirmesi herkesi duygulandırdı

Arjantin’de bir kadın polisin aç kalan bebeği emzirmesi herkesi duygulandırdı

Gündemi değiştirecek iddia: Erdoğan ve Trump eylül ayında yüz yüze görüşebilir

Gündemi değiştirecek iddia: Erdoğan ve Trump eylül ayında yüz yüze görüşebilir

Fenerbahçe Yannick Bolasie ve Thomas Vermaelen için bir kez daha görüşecek

Fenerbahçe Yannick Bolasie ve Thomas Vermaelen için bir kez daha görüşecek

Beşiktaş'ta Enzo Roco yedeğe çekiliyor

Beşiktaş'ta Enzo Roco yedeğe çekiliyor

'ABD' tepkisi! 'Büyükelçilik inşaatını durdurun'

'ABD' tepkisi! 'Büyükelçilik inşaatını durdurun'

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Münbiç açıklaması: Türk ve Amerikan askerleri...

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Münbiç açıklaması: Türk ve Amerikan askerleri...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Genç kız alkol aldı! Sonrası çok korkunç

Genç kız alkol aldı! Sonrası çok korkunç

Batuhan'ın cansız bedeni bulundu!

Batuhan'ın cansız bedeni bulundu!

Yolda yürüyen kadına bunu yaptı! Hapis yatacak

Yolda yürüyen kadına bunu yaptı! Hapis yatacak

Fatih Altaylı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na: Berbat bir politikacıya dönüştünüz

Fatih Altaylı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na: Berbat bir politikacıya dönüştünüz

Kadınların kavgasına erkekler de karıştı! Kafasında şişe kırdılar

Kadınların kavgasına erkekler de karıştı! Kafasında şişe kırdılar

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'den 'Gökten turist yağıyor' paylaşımı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'den 'Gökten turist yağıyor' paylaşımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.