Yemen'de askeri mezuniyet törenine silahlı saldırı

ADEN (AA) - Yemen'in geçici başkenti Aden'de Harp Akademisi'nin mezuniyet töreninde düzenlenen silahlı saldırıda 1 asker öldü, 2'si yaralandı.
Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Yemen'de ayrılık yanlısı silahlı bir grup, Aden'in batısındaki El-Berika ilçesinde yer alan Harp Akademisi'nde düzenlenen mezuniyet töreni sırasında Yemen bayrağını taşıyan bir süvari birliği üzerine ateş açtı.
Açılan ateş sonucu, Muhammed Musenna el-Harisi isimli asker yaşamını yitirdi, 2 asker yaralandı.
Söz konusu olayın ardından mezuniyet töreni iptal edilirken, bölgede gerginliğin devam ettiği kaydedildi.
Ayrılıkçı grupların, ayrıca bölgeye takviye güçlerin ulaşımını engellemek için El-Mansura ile El-Berika arasındaki köprüyü trafiğe kapattığı aktarıldı.
Ülkenin güneyinin kuzeyinden ayrılmasını isteyen bu grupların, çoğu zaman Aden'de düzenlenen resmi törenlerde Yemen bayrağının taşınmasına tepki gösterdiği ve zor kullanarak indirmeye çalıştığı ifade ediliyor.
Aden, 2018'in başlarında, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklendiği belirtilen ayrılık yanlısı Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı birlikler ile ordu güçleri arasında çatışmalara sahne olmuştu. Söz konusu çatışmalarda çok sayıda kişi yaşamını yitirmişti. Yemen'deki meşru hükümetin kentteki yönetim merkezi Meaşık Sarayı'nın yakınlarına kadar ilerleyen ayrılıkçı grup yanlıları, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin müdahalesiyle durdurulmuştu.
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