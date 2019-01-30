Yemen’de askeri törende patlama: 4 ölü, 8 yaralı

Yemen’in Lahic kentinde bulunan El-Anad askeri üssünde tören sırasında meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Yaralananlar arasında Genelkurmay Başkanı Abdullah Salim Ali Al Nakhai’nin de bulunduğu öğrenildi.

Yemen’in güneyindeki Lahic kentinde bulunan ülkenin en büyük askeri üssü El-Anad’da yapılan askeri tören sırasında patlama meydana geldi. Törene katılanlar arasında devlet yetkililerin de olduğu ifade edilirken, olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Yaralılar arasında Genelkurmay Başkanı Abdullah Salim Ali Al Nakhai, Genelkurmay Başkan Vekili Zindani, İstihbarat Daire Başkanı Mohammad Saleh Tamah’ın da bulunduğu öğrenildi.

Husiler tarafından yapılan açıklamada, “Lahic’de bulunan El-Anad askeri üssündeki askerlere karşı insansız hava aracı ile saldırı düzenledik” denildi.

