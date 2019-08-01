Yemen'de Askeri Törene Saldırıda En Az 32 Kişi Öldü

Yemen’in Aden şehrinde bir askeri yören sırasında düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre en az 32 kişi hayatını kaybetti çok sayıda kişi de yaralandı.

Hayatını kaybedenler arasında üst düzey bir askeri yetkilinin de bulunduğunu belirtiliyor

Saldırının İran destekli Husiler militanları tarafından düzenlendiği belirtiliyor. Husilere ait televizyon kanalı Al Masirah’da yayınlanan açıklamada saldırının orta menzilli bir füze ve silahlı insansız hava aracıyla düzenlendiği duyuruldu.

Görgü tanıkları patlamanın askeri geçit töreninin düzenlendiği alanın hemen arka tarafında Aden’in Buraiqa bölgesindeli Al Jalaa askeri kampı yakınlarında olduğunu anlattı.

Yemen’de Suudi destekli hükümet güçleriyle İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar beşinci yılına girerken ülke nüfusunun yarısı yaklaşık 14 milyon insan açlık ve ölüm tehlikesiyle karşı karşıya.

