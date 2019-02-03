HABER

Yemen'de ateşkes için BM gemisinde müzakere

03.02.2019 19:05 | Son Güncelleme

Yemen'de savaşan taraflar Hudeyde'deki bir BM gemisinde bir araya geldi.

Yemen'de ateşkes için BM gemisinde müzakere

Tarafların geçen yıl varılan ateşkes anlaşmasına yönelik adımları ele aldıkları belirtildi.Yemen'de yaklaşık dört yıldır devam eden iç savaşta taraflar, Hudeyde Limanı'nda Birleşmiş Milletler'e (BM) ait bir gemide buluştu. Husiler ile Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri arasındaki görüşme, Hudeyde kentindeki ateşkesi gözlemlemek üzere görevlendirilen BM misyonuna başkanlık eden Hollandalı emekli general Patrick Cammaert'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Husiler hükümet güçlerinin denetimindeki bir görüşme yerine karşı çıktıkları için söz konusu geminin tercih edildiği belirtildi.

Hükümet temsilcileri, görüşmede geçen yıl varılan ateşkes anlaşmasının hayata geçirilmesi için atılacak adımların ele alındığını kaydetti.

Geçen Aralık ayında İsveç'te varılan anlaşma, savaşan tarafların 7 Ocak'a kadar Hudeyde'den tüm kuvvetlerini çekmesini ve burada bir insani yardım koridoru oluşturulmasını öngörüyordu. Ancak şehrin ve limanlarının kontrolü konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine bu gerçekleştirilememişti.

Hudeyde konumu itibarıyla stratejik anlamda oldukça önemli bir liman kenti. Dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı ülkeye gönderilen yardımların halka ulaştırılması açısından da kent kritik önemde.

DW,rtr/ SÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabıÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabı
‘2019 Turizmde Rekor Yılı Olacak’‘2019 Turizmde Rekor Yılı Olacak’
Trump: ‘Venezuela’ya Asker Göndermek Bir Seçenek’Trump: ‘Venezuela’ya Asker Göndermek Bir Seçenek’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'a damga vuracak!

Survivor'a damga vuracak!

Dünya şokta! Küçük kızların içkilerine ilaç atıp…

Dünya şokta! Küçük kızların içkilerine ilaç atıp…

Çatıdan düşen kar kafeyi çökertti!

Çatıdan düşen kar kafeyi çökertti!

Boğaziçili o soruyu bilemedi!

Boğaziçili o soruyu bilemedi!

7 yıl sonra yakalandı! Kan donduran itiraf

7 yıl sonra yakalandı! Kan donduran itiraf

Melih Gökçek, AK Parti'ye 'bırakın aday olayım' diyecek iddiası

Melih Gökçek, AK Parti'ye 'bırakın aday olayım' diyecek iddiası

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

ABD'den dünyayı şoke eden karar! Resmen çekildi

ABD'den dünyayı şoke eden karar! Resmen çekildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump'tan Venezuela'ya askeri müdahale açıklaması!

'Venezuela'ya askeri müdahale...'

Venezuela'nın BM nezdindeki Temsilcisi Büyükelçi Valero: Darbe an meselesi! Direniş için bekliyoruz

'Hazırız' dedi ve duyurdu: Darbe an meselesi!

Fransa'da flaş Venezuela açıklaması: Guaido'yu başkan olarak tanıyacağız

Maduro'ya bir şok daha! Pazar gününe kadar...

Küçük kızların içkilerine ilaç atıp…

Dünya şokta! Küçük kızların içkilerine ilaç atıp…

Arap basınından flaş iddia: ABD ve Türkiye Suriye konusunda anlaşmaya vardı

Arap basınından bomba iddia: Türkiye ile ABD anlaştı!

Brezilya'da barajın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 121'e çıktı

Brezilya'da barajın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 121'e çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.