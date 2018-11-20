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Yemen'de ateşkes talep eden tasarı BM Güvenlik Konseyine sunuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 01:35 | Son Güncelleme

Ülkede savaşın merkezi ve insani yardımların girdiği en önemli noktalardan liman kenti Hudeyde'de ateşkes ve insani erişimin önündeki tüm engellerin iki hafta içinde kaldırılmasını talep eden karar tasarısı BM Güvenlik Konseyine getirildi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) - Yemen'de savaşın merkezi ve insani yardımların girdiği en önemli noktalardan liman kenti Hudeyde'de ateşkes ve insani erişimin önündeki tüm engellerini iki hafta içinde kaldırılmasını talep eden karar tasarısı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyine sunuldu.

BM Güvenlik Konseyinin daimi üyelerinden İngiltere, hazırladığı Yemen tasarısını konseydeki diğer üye ülkelerle paylaştı.

AA muhabirinin ulaştığı karar tasarısında, savaşın merkezi haline gelen ve insani yardımların girdiği en önemli noktalardan liman kenti Hudeyde'de ateşkes çağrısı yapılıyor.

Sivillerin ve sivil altyapıların hedef alınmasının, ayrıca Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik balistik füze saldırılarının kınandığı tasarıda, nüfusun yoğun olduğu yerlerde çatışmalara ve bölgedeki ülkelere füze saldırılarına son verilmesi talep ediliyor.

Karar tasarısında, savaşın taraflarından bürokrasi de dahil insani erişimin ve ticari malların ülkeye girişinin önündeki tüm engelleri iki hafta içinde kaldırmaları isteniyor.

Yemen hükümetine uluslararası toplumun ve bölge ülkelerinin de yardımıyla çökmekte olan para birimi ve ekonomiyi desteklemek için ülkeye döviz girmesini sağlaması çağrısı da yapılan tasarıda, öğretmen, sağlık çalışanı gibi tüm memurların maaşlarının da hızlı bir şekilde ödenmesi talebinde bulunuluyor.

Karar tasarısı kabul edildiği andan itibaren yürürlüğe girecek.

- Kuveyt'in tasarıda değişiklik talebi nedeniyle oylama bu hafta yapılmayacak

BM Güvenlik Konseyinde, Suriye konusunda olduğu gibi Yemen krizinde de görüş ayrılıkları bulunuyor. Konseyin geçici üyelerinden Kuveyt, tasarıda birtakım değişiklikler yapılmasını talep ediyor.

Kuveyt'in BM Daimi Temsilcisi Mansour el-Otaibi, gazetecilere yaptığı açıklamada, tasarıda istedikleri değişikliklerin salı günü görüşülmeye başlanacağını belirterek, bu hafta oylama yapılmasının beklenmediğini söyledi.

Öte yandan BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, geçen hafta ülkedeki savaşın taraflarını yakında İsveç'te bir araya getireceğini ve esir değişimi için tarafların bir anlaşma imzalamak üzere olduğunu açıklamıştı.

BM'ye göre dünyanın en kötü insani krizinin yaşandığı, kıtlığın eşiğindeki yaklaşık 28 milyon nüfuslu Yemen'de 22 milyondan fazla kişi insani yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor, 18 milyon kişi ise açlık tehdidi altında bulunuyor.

Yemen'de Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon birliklerince desteklenen hükümet güçleri arasında 3 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün artıyor.

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Anahtar Kelimeler:
BMGK karar tasarısı Yemen

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