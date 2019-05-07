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Yemen'de ayrılıkçı Güney Hareketi yöneticisine suikast

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 11:43 | Son Güncelleme

Yemen'de ayrılıkçı Güney Hareketi yöneticisine suikast

ADEN (AA) - Yemen'in geçici başkenti Aden'de ayrılıkçı Güney Hareketi yöneticilerinden Abdullah Hüseyin el-Kuhaym, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

Ayrılıkçı Güney Hareketi oluşumlarından Devrimci Hareket Yüksek Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kuhaym'ın, Aden'e bağlı Bi'r el-Fasl bölgesindeki evinin yakınlarında kimliği henüz tespit edilemeyen kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yüksek Konseyin önemli isimleri arasında olduğu ifade edilen Kuhaym için başsağlığı dileklerinde bulunulan açıklamada, yetkili makamlara faillerin bulunması çağrısı yapıldı.

Kuhaym'a yönelik saldırının, bu hafta içinde Yüksek Konsey üyelerini hedef alan ikinci suikast olduğu aktarılıyor. Konsey üyelerinden Rami Muhammed el-Musabi perşembe günü Aden'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Ayrılıkçı Güney Hareketi oluşumlarından Devrimci Hareket Yüksek Konseyi, güney hareketinin Mayıs 2017'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) kurduğu Siyasi Geçiş Konseyi adı altındaki oluşuma karşıtlığıyla biliniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Hareketi Yemen

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